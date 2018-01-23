Новый квадроцикл X8 от CFMOTO

В марте 2018 года модельный ряд CFMOTO пополнится новым квадроциклом X8 H.O. EPS. Модель исполнена в новом агрессивном дизайне, оснащена новым V-образным 65-сильным двигателем 800 куб.см с электронной системой впрыска топлива Delphi и электроусилителем рулевого управления (EPS).

Электроусилитель руля позволяет значительно снизить нагрузку на руки водителя и легко маневрировать на любых скоростях, а также демпфирует удары в руль во время езды по пересеченной местности.

Аббревиатура H.O. (High Output) обозначает двигатель с увеличенной удельной мощностью.

Новый X8 уже в базовой комплектации оснащен газомасляными амортизаторами с пружинами прогрессивной жесткости и возможностью регулировки сжатия и отбоя. Увеличенная длина ходов подвески позволяет более уверенно преодолевать бездорожье и препятствия на пути квадроцикла. Благодаря новой архитектуре рамы, увеличенному до 30 см клиренсу и большим ходам подвески у модели X8 улучшилась проходимость, управление, устойчивость, техника способна быстрее и легче преодолевать дорогу с глубокой колейностью.

Также инженеры позаботились и о любителях длительных путешествий. Разноуровневое двухместное сиденье оборудовано съемной пассажирской секцией с широкой эргономичной спинкой и удобными ручками для пассажира, что позволяет комфортно путешествовать вдвоем на большие расстояния. А увеличенный до 30 литров топливный бак обеспечивает дополнительный запас хода в длительной поездке. Кроме этого, передняя и задняя багажные площадки обладают впечатляющей функциональностью, а быстросъемные пластиковые облицовки обеспечивают дополнительное удобство перевозки груза.

В базовую комплектацию модели X8 также входят: LED-оптика (передний и задний световой модули), защита рук водителя, зеркала заднего вида, аккумулятор повышенной емкости (30 Ач), вариатор CVTech со сцеплением сухого типа (пр-во Канада), 27-дюймовые колёса с литыми дисками и шинами с развитым грунтозацепом, металлический шар фаркопа, электрическая лебедка 3500 lbs.