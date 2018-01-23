ГИБДД просят изменить конструкцию реформы

Минэкономики не согласно с проектом постановления о регистрации переделанных машин.

Масштабная реформа, в рамках которой ГИБДД упростит процедуру внесения изменений в конструкцию машин, столкнулась с сопротивлением со стороны бизнеса. После жалоб участников рынка Минэкономики пришло к выводу, что разработанное Госавтоинспекцией постановление правительства вводит «избыточные ограничения» для предпринимателей, а также способствует «возникновению необоснованных расходов». Чиновникам, в частности, не понравилось, что инспекторы будут замерять массу, габариты, двигатель и шасси переделанных машин. Эксперты назвали это попыткой ГИБДД взять на себя избыточные функции, что потенциально угрожает всему рынку автокомпонентов и создает неудобства для граждан.

Проект постановления правительства РФ, предполагающий упрощения в области эксплуатации переделанных автомобилей, был опубликован ГИБДД на regulation.gov.ru еще осенью 2017 года. Ведомство планировало облегчить жизнь гражданам, решившим установить на машину, к примеру, газобаллонное оборудование, лебедку для бездорожья, экспедиционный багажник или силовой бампер. Легализовать изменения можно будет фактически в режиме одного окна, воспользовавшись новой госуслугой, тогда как сегодня гражданам приходится проходить ряд сложных процедур, которые могут занять от двух до четырех недель.

Для оценки регулирующего воздействия (ОРВ) Минэкономики опросило ряд экспертов, включая Ассоциацию автомобильных инженеров, Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков, ГУП «Мосгортранс», Национальный автомобильный союз (НАС), Российский автотранспортный союз и другие организации. По итогам опроса министерство вынесло отрицательное заключение, поскольку в проекте заложены «избыточные административные и иные ограничения и обязанности», а также «необоснованные расходы» для бизнеса и региональных бюджетов (речь идет, например, о муниципальных перевозчиках, устанавливающих газ на автобусы).

Минэкономики обратило внимание на норму, согласно которой ГИБДД сможет отказать в регистрации изменений в конструкцию, если у транспортного средства изменилась масса, габариты либо установлены нештатные двигатель или шасси. Этих ограничений нет в техрегламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств 2011 года, отметили в ведомстве. Техрегламенту не соответствуют и требования к документам из автосервиса (так называемое заявление-декларация), которые планирует проверять ГИБДД. В Минэкономики призывают уточнить порядок прохождения «проверки технического состояния» машины: можно ли это делать в ходе традиционного техосмотра, или нужна какая-то новая, отдельная процедура. Указать четкие требования нужно и к испытательным лабораториям, которые будут проверять безопасность конструкции автомобиля и выдавать документы для ГИБДД,— сейчас требования сформулированы таким образом, что ни одна фирма не может их выполнить.

Профессиональное сообщество на протяжении нескольких месяцев добивалось от ГИБДД доработки документа, рассказал “Ъ” вице-президент НАС Антон Шапарин. «В Госавтоинспекции почему-то решили взять на себя несвойственные контролирующие функции по экспертной оценке возможности доработки транспортных средств,— заявил он.— Оценку автомобилей с измененной конструкцией должны делать аккредитованные лаборатории, а инспекторы — лишь проверять наличие и подлинность заключений, и не более того. Мы рады, что Минэкономики вынесло такое заключение и теперь документ будет доработан. Свои предложения мы уже направили». Эксперт по изменению конструкции гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко говорит, что постановление могло создать серьезные проблемы владельцам «миллионов эксплуатируемых транспортных средств», которые поставлялись в страну неофициально и не сертифицировались для России, а также для спасателей, использующих специальный уникальный транспорт. «Запрет на замену зеркала, двери, крыльев, бампера, багажника, облицовки радиатора и других элементов на непредусмотренные заводом-изготовителем уничтожил бы рынок неоригинальных автокомпонентов, а это очень большой сегмент как крупного, так и малого бизнеса»,— пояснил он “Ъ”. По оценкам НАС, его объем может достигать $20 млрд.

По данным “Ъ”, в ГИБДД России уже ознакомились с позицией Минэкономики и приступили к подготовке поправок к проекту постановления правительства.