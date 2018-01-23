Toyota представила «народную» версию Land Cruiser Prado

Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility

Toyota Land Cruiser Prado Utility — это базовая версия внедорожника, которую можно опознать, в первую очередь, по стальным колёсным дискам. С механической коробкой передач, 2,8-литровым турбодизелем (177 л.с.) и трёхдверным кузовом такой «Прадо» стоит от 32 800 фунтов стерлингов (2 600 000 рублей). За пятидверную версию придётся выложить 34 100 фунтов (2 700 000 рублей), а доплата за коробку-автомат составляет 1 700 фунтов (135 тысяч рублей).

Для сравнения, пятидверный внедорожник без приставки «Utility» — с автоматом и дизелем — стоит 39 100 фунтов (3 100 000 рублей). Так что «утилитарную» версию нельзя назвать сверхвыгодной покупкой. Однако, например, для фермеров базовая трёхдверка может оказаться интересным предложением, поскольку Toyota позиционирует такую машину как доступную «рабочую лошадку», которая порадует своего владельца прочностью и надёжностью.

Тем более, что оснащение Land Cruiser Prado Utility будет довольно приличным: бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер, рейлинги, 5 подушек безопасности, а также магнитола и «автосвет» (автоматическое переключение между «ближним» и «дальним»). Кроме того, в список оснащения входит обязательный набор электронных ассистентов — ABS и ESP. Но салон — тканевый, хотя стеклоподъёмники имеют электропривод, а зеркала — обогрев.

На российском рынке трёхдверные «Прадо» не появятся. А тем, кого заинтересовала «народная» комплектация, рекомендуем посмотреть на версию «Классик»: с 2,7-литровым бензиновым мотором (163 л.с.) и механической коробкой передач внедорожник теоретически можно приобрести за 2 249 000 рублей! Правда, дилеры говорят, что найти такую машину почти невозможно, поэтому «реальные» Land Cruiser Prado стоят минимум 2 922 000 рублей.