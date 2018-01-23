Dodge готовит по-настоящему «адский» пикап

На прошедшем в Детройте автосалоне компания представила новый пикап Ram 1500, однако информационным поводом стала не только премьера этой модели, но и слухи о появлении ее особой модификации: журналисты, изучившие официальные фотографии пикапа, отыскали намек на появление очень мощной модификации.

Автомобильный портал AllPar утверждает, что инженеры Dodge в данный момент работают над выпуском модификации Ram Hellcat — «горячего» пикапа, который составит конкуренцию Ford F-150 Raptor. Впрочем, если информация подтвердится, то о равной конкуренции придется говорить с натяжкой, ведь версии Hellcat обещают сразу 707 лошадиных сил.

На эту мысль авторов заметки натолкнули официальные фото салона нового Ram в особом исполнении Rebel: журналисты обратили внимание, что часы на экране мультимедийной системы автомобиля показывают 7:07 — якобы это намек на мощность, которую будет выдавать двигатель пикапа в новой модификации.

Впрочем, появление такой модификации вполне возможно: в Dodge давно выражали намерения подпортить жизнь «заряженному» пикапу Ford F-150 Raptor. К тому же семейство Hellcat маркой уже освоено: такие модификации есть у моделей Charger и Challenger, они получили 6,2-литровый компрессорный V8, выдающий 717 лошадиных сил.

А пока пикапу Dodge Ram 1500 официально положены 3,6-литровый бензиновый V6 в качестве базового мотора (305 л.с.) или 5,7-литровый V8 мощностью 395 л.с.. Упомянутая модификация Rebel — это особый внедорожный вариант пикапа. Она отличается лифтом подвески на дюйм, 33-дюймовыми колесами, амортизаторами Bilstein, блокировкой заднего дифференциала и особым стайлингом.