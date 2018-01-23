10 и 11 февраля в КВЦ «Сокольники» каждый сможет проверить себя на меткость и узнать все о процессе стрельбы в рамках выставки «Выстрел 2018»

Впервые в Москве, при информационной поддержке журнала «Клуб 4х4», пройдет выставка «Выстрел 2018», которая объединит в одном месте не только различные стрелковые дисциплины, но и раскроет завесы истории, рассказывая о богатом наследии нашей страны и эволюции процесса стрельбы.

На выставке будут представлены уникальные исторические экспонаты, в частности прицелы снайперского оружия, единственная в своем роде коллекция, собравшая в себе все прицелы времен СССР. Экспозиция будет не только продемонстрирована зрителям, но также будет проведен экскурс, где представители Музея отечественной военной истории (Падиково) расскажут о своей коллекции и обнародуют интересные исторические факты.

Посетители смогут увидеть профессионалов в пулевой стрельбе, где выстрелы производятся из нарезного оружия в тире по мишеням, спортсменов в стендовой стрельбе, где участники стреляют из гладкоствольного оружия по специальным летящим мишеням-тарелочкам на открытых стрельбищах, а также стенды с лазертагом, фаертагом и страйкболом. На выставке можно будет не только увидеть орудия, но и попытаться самим попасть в цель и посоревноваться на точность.

Также будет представлена практическая стрельба (пистолет, гладкоствольное ружье, карабин), виды высокоточной стрельбы: бенчрест, варминтинг и снайпинг, и конечно же не обойдется без лука и арбалета, в том числе японского боевого искусства стрельбы из лука Кюдо.

В программе «Выстрела»: встречи и общение крупных игроков рынка, круглые столы и брифинги, будет представлена экипировка и снаряжения для стрельбы, презентации новых моделей оружия, игрового оборудования и технологий.

Участниками выставки станут ведущие организации, занимающиеся развитием стрелкового искусства, крупнейшие бренды – производители стрелковой продукции, спортивные команды, представители специальных подразделений и тиры.

На выставке пройдут мастер-классы и показательные выступления, автограф и фотосессии сотрудников специальных подразделений различных силовых ведомств и профессиональных спортсменов – членов сборной команды России, призеров и чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр по пулевой и стендовой стрельбе.

Выставка пройдет:

10 февраля – с 11.00 – 19.00

11 февраля – с 10.00 – 17.00

КВЦ «Сокольники» павильон 7А