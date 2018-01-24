Российская экспедиция «Диксон» и новый мировой рекорд

23 января 2018 года российские путешественники, при информационной поддержке журнала «Клуб 4х4», установили новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса, России и Европы, добравшись на стандартных автомобилях Toyota Hilux до самого северного континентального населенного пункта мира — поселка Диксон.

Экспедиция стартовала 13 января из Норильска. Путь от Норильска до Диксона в более чем 1000 километров преодолели за 10 дней. В основном, условия диктовала погода. Сильные морозы играли на руку путешественникам, ведь не было метелей, но вот нескончаемое количество снега заставило участников поработать лопатами. Практически все время в пути они только и делали, что откапывали машины и расчищали проезд.

Температура за бортом до-ходила до -57 градусов при ветре 17 метров в секунду, что ощущается как -70. Ночевали в 6-местной палатке, рассчитанной на всю команду, однако по факту там спали только пассажиры, водители охраняли свои автомобили, которые сутками не глушились. Палатка внутри не отапливалась, когда пытались зажечь горелку, пластиковый шланг лопнул, как в принципе и все остальное из пластика при такой низкой температуре.

Основное условие рекорда — легковые автомобили в стандартной (штатной) комплектации без модификаций. Из разрешенных доработок — дополнительный свет, так как ехать пришлось в условиях полярной ночи, автоодеяло для двигателя и картонка перед радиатором.

Все участники — опытные путешественники: руководитель и организатор проекта Богдан Булычёв (Яро-славль), знаменитый арктический путешественник и автор проекта Александр Еликов (Новый Уренгой), фотограф и видеооператор Антон Панов (Магадан), оператор телеканала Авто24 Игорь Мельник (Мо-сква), а также путешественники и ответственные штурманы Евгений Шаталов (Челябинск) и Дмитрий Лапшин (Севастополь).

Напомним, ранее экспедиционный центр RgoExpo уже провел несколько масштабных тревел-проектов: путешествие через всю Россию «59-я широта» в честь 170-летия РГО, арктическую экспедицию «Полюс холода» и масштабное путешествие длиною в 40 000 км «Евразийское кольцо».