Новое поколение УАЗ «Буханки»: показан вариант НАМИ

Дизайнеры Центра стиля ФГУП «НАМИ» пофантазировали на тему полноприводного микроавтобуса вагонной компоновки.

Уазовская «буханка», если вести её историю от модели УАЗ-450, выпускается вот уже 60 лет, притом первого преемника «буханки» начали создавать перед самым распадом СССР, в 1989 году, однако во времена «лихих девяностых» разработка просто не добралась до конвейера.

Затем были полукапотные «вагончики» #УАЗ-3165 «Симба», которые впервые показали на Московском автосалоне 1999 года, но проект пришлось на некоторое время отложить. В 2003-м представили автомобиль второго поколения — УАЗ-3165М, однако этот автомобиль тоже не стал серийным.

Забегая вперёд, сразу отметим: нового поколения «буханки», скорее всего, не будет: создание полноценного преемника Ульяновскому автозаводу не потянуть, поэтому компания работает над развитием коммерческих версий «Патриота» — грузовичков «Карго» и «Профи».

Впрочем, в Центре стиля ФГУП «НАМИ» попытались представить, какими могли бы стать новые микроавтобусы марки УАЗ. К сожалению, это не заказ со стороны автопроизвдителя, а просто фантазия дизайнеров.