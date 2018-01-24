Ford F-150 Raptor Rocket Bunny от мастерской Pandem Tra-kyoto

Бесспорно, Ford F-150 Raptor – самый суровый и могучий внедорожник, который когда либо выпускал американский концерн. Благодаря самым высокопроизводительным частям, которыми только могли позволить инженеры Ford, модель F-150 прочно закрепилась в нише современных пикапов. Одновременно с этим, Raptor мгновенно привлек множество мастерских, жаждущих испытать свои силы на столь интересном экземпляре.

В этот раз речь пойдет о японской компании Pandem rocketbunny tra-kyoto. Мастерская славится своими способностями в тюнинге как самых заурядных, так и изначально хороших моделей типа Nissan GT-R, превращая все, к чему прикасаются мастера, в произведение тюнинг-искусства.

Такая судьба была уготована и Ford F-150 Raptor, который японские мастера «одели» в классический японский обвес rocketbunny, весьма нехарактерный для тюнинга пикапов и вообще внедорожников. Сотрудники мастерской снабдили пикап новым передним спойлером, расширенными колесными арками, более низкой подвеской и комплектом шин Toyo. Помимо новых выхлопных труб, задняя часть авто осталась практически без изменений.

Мастера предупреждают, что новый дизайн подойдет не всем, т.к. заниженная подвеска и новый спойлер могут создать трудности с передвижением, например, в снегу. Впрочем, многие согласятся: это лишь небольшие неудобства по сравнению с шикарным дизайном, который получают клиенты.