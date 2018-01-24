Классический Range Rover Chieftain с мотором от «заряженного» Cadillac

Фирма Jensen International Automotive создавалась в 2010 году с единственной целью — выпускать так называемые рестомоды автомобилей Jensen Interceptor. На старые машины устанавливают независимую заднюю подвеску, современные тормоза и рулевое управление, заново обшивают салон высококачественной кожей (на одну машину уходит аж семь коровьих шкур) и вживляют мультимедиаситему с сенсорным экраном и навигатором. А главное — меняют старый мотор Chrysler на современный двигатель компании General Motors. Сначала это были корветовские агрегаты, а затем фирма остановилась на наддувных моторах LSA, которые применялись на автомобилях Cadillac CTS-V предыдущего поколения.

Однако такой бизнес сильно ограничен. Во-первых, оригинальных Интерсепторов выпустили не так много — меньше двух тысяч экземпляров. А во-вторых, не каждый владелец этого раритета готов отдать 120 тысяч фунтов за переделку, особенно учитывая то, что неоригинальные «рестомоды» теряют коллекционную ценность.

Фирма занялась поиском новых объектов для доработки и на этот раз выбрала внедорожник Range Rover 1993 года выпуска, уже получивший на тот момент приставку Classic. Впрочем, от оригинальной машины остался лишь кузов, который посадили на укороченное шасси модели Land Rover Discovery третьего поколения. А вместо не отличающегося надежностью двигателя V8 3.9 установили ту же кадиллаковскую «восьмерку» LSA 6.2 (564 л.с., 747 Нм), шестиступенчатый «автомат» и новую раздаточную коробку производства General Motors.

В итоге машина, которую назвали в честь британского танка Chieftain, оказалась способна разгоняться до «сотни» за 4,5 с — из современных серийных Рейнджей с таким внедорожником может потягаться только самый «злой» Range Rover Sport SVR. Надо ли говорить, что салон был перекроен по подобию модернизированных Дженсенов?

А цена Чифтейна оказалась вдвое больше, чем у «рестомода» Interceptor: 250 тысяч фунтов! Впрочем, желающие купить оригинальный Range Rover первого поколения, тщательно восстановленный заводским ателье Land Rover Classic, платят тоже немало — 170 тысяч фунтов.