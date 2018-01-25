В Mitsubishi уточнили дату российского дебюта кроссовера Eclipse Cross

Компания Mitsubishi готовится вывести на российский рынок новую модель Eclipse Cross, характерной чертой которого стал «купеобразный» силуэт. Кроссовер будет поставляться в Россию из Японии, и ждать его появления осталось совсем недолго.

Кроссовер Eclipse Cross приедет в Россию в апреле 2018 года, заявил в ходе пресс-конференции главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура. Комплектации и цены на новинку будут объявлены чуть позже. Автомобиль будет импортироваться в Россию с японского завода Mitsubishi в Окадзаки.

Глобально моторная гамма Mitsubishi Eclipse Cross состоит из бензинового турбомотора и 2,2-литрового дизеля, однако последний до России не доедет. У нас кроссовер будет продаваться с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 163 л.с. (250 Нм). Передеприводная модификация «Эклипса» может быть оснащена 6-ступенчатой механикой или вариатором CVT, способным имитировать работу 8-скоростного автомата. А версии с полным приводом безальтернативно положен вариатор.

Полноприводная трансмиссия работает в связке с электронной имитацией межколесных блокировок и системой «векторной» тяги, эффект которой достигается благодаря работе ESP. Плюс к этому Eclipse Cross располагает селектором выбора режимов езды в зависимости от типа покрытия.