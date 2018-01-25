Февраль №02 2018

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ТЕСТ-ДРАЙВЫ
ПОЛНОПРИВОДНАЯ ПОЛУТОРКА
На российский рынок выходит конкурент ГАЗели «Бизнес» — УАЗ «Профи»
РЕЗУЛЬТАТ ЗАВЫШЕННЫХ ОЖИДАНИЙ
Range Rover Velar с дизельным мотором, безусловно, хорош, особенно если заранее снизить планку ожиданий
ПОКЕМОНСКАЯ МАГИЯ
Компактный кроссовер Suzuki SX4 изначально задумывался не как простой автомобиль, а как генератор положительных эмоций
ТЮНИНГ
КЛАССИКА ЖАНРА II
Особенности постройки экспедиционного внедорожника из Toyota Land Cruiser 80, 100 и 105
ИСТОРИЯ
ОТВЕТНЫЙ УДАР
Ворвавшись в тихий мир внедорожников, скоростной Jeep Grand Cherokee заставил Европу внимательнее присмотреться к V8
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
ДОРОЖНЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ
Яркая машина, не вызывающая эмоций. Рассказ о Renault Kaptur, ехать в котором
SECOND HAND
ОН ВАМ НЕ ЛЁХА!
Лучше Toyota может быть только Lexus. Особенности эксплуатации модели LX
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ЭКИПИРОВКА
БЕРЕГИТЕ ВАШИ ГОЛОВЫ
Богатая история есть почти у каждого предмета гардероба. Есть она и у вязаной шапки
ПУТЕШЕСТВИЕ
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ТУРЦИЯ
От Черноморского побережья через Стамбул до Средиземного моря и Анталии в турецкий Курдистан и обратно
ПАМИР. ПРОГУЛКИ ПО КРЫШЕ МИРА
Если у вас есть автомобиль с приводом на четыре колеса, не упустите свой шанс и посетите Таджикистан — красивейшую страну добрых людей
СПОРТ
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА
За все двадцать лет проведения Rainforest Challenge такого сложного спецучастка ещё не было
ATV-CLUB
ТЯГАЧ ТЯЖЁЛОГО ПРОФИЛЯ
Polaris Sportsman 6×6 Big Boss, обутый в гусеницы, заслуживает собственного названия — «квадротрактор»
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ВНЕДОРОЖНИКИ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Специалисты тюнинга советуют не ждать милости от законотворцев, а действовать самостоятельно, вооружившись настойчивостью и юридическими знаниями
ЧТЕНИЕ
ПРАВИЛА ВЫБОРА
Заключительная часть книги Александра Долгих «Секреты автоподбора»