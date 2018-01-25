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Архив номеров за 2018 год   25 января 2018    27

Февраль №02 2018

 

ТЕСТ-ДРАЙВЫ

ПОЛНОПРИВОДНАЯ ПОЛУТОРКА

На российский рынок выходит конкурент ГАЗели «Бизнес» — УАЗ «Профи»

РЕЗУЛЬТАТ ЗАВЫШЕННЫХ ОЖИДАНИЙ

Range Rover Velar с дизельным мотором, безусловно, хорош, особенно если заранее снизить планку ожиданий

ПОКЕМОНСКАЯ МАГИЯ

Компактный кроссовер Suzuki SX4 изначально задумывался не как простой автомобиль, а как генератор положительных эмоций

 

ТЮНИНГ

КЛАССИКА ЖАНРА II

Особенности постройки экспедиционного внедорожника из Toyota Land Cruiser 80, 100 и 105

 

ИСТОРИЯ

ОТВЕТНЫЙ УДАР

Ворвавшись в тихий мир внедорожников, скоростной Jeep Grand Cherokee заставил Европу внимательнее присмотреться к V8

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ДОРОЖНЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ

Яркая машина, не вызывающая эмоций. Рассказ о Renault Kaptur, ехать в котором
довольно скучно

 

SECOND HAND

ОН ВАМ НЕ ЛЁХА!

Лучше Toyota может быть только Lexus. Особенности эксплуатации модели LX

  

ЭКИПИРОВКА

БЕРЕГИТЕ ВАШИ ГОЛОВЫ

Богатая история есть почти у каждого предмета гардероба. Есть она и у вязаной шапки

 

ПУТЕШЕСТВИЕ

КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ТУРЦИЯ

От Черноморского побережья через Стамбул до Средиземного моря и Анталии в турецкий Курдистан и обратно

ПАМИР. ПРОГУЛКИ ПО КРЫШЕ МИРА

Если у вас есть автомобиль с приводом на четыре колеса, не упустите свой шанс и посетите Таджикистан — красивейшую страну добрых людей

 

СПОРТ

СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА

За все двадцать лет проведения Rainforest Challenge такого сложного спецучастка ещё не было

 

ATV-CLUB

ТЯГАЧ ТЯЖЁЛОГО ПРОФИЛЯ

Polaris Sportsman 6×6 Big Boss, обутый в гусеницы, заслуживает собственного названия — «квадротрактор»

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ВНЕДОРОЖНИКИ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Специалисты тюнинга советуют не ждать милости от законотворцев, а действовать самостоятельно, вооружившись настойчивостью и юридическими знаниями

 

ЧТЕНИЕ

ПРАВИЛА ВЫБОРА

Заключительная часть книги Александра Долгих «Секреты автоподбора»

 

Журнал 4x4Club

– не просто автомобильный журнал, специализирующийся на полноприводных автомобилях. Мы пишем о внедорожниках, но рассказываем о неразрывно связанном с ними стиле.

 
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