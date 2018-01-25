Производитель суперкаров сделает внедорожник для покорения рекордной высоты

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, принадлежащая американскому бизнесмену и режиссеру Джеймсу Гликенхаусу и занимающаяся разработкой суперкаров, придумала внедорожник. Модель была сделана для того, чтобы установить рекорд высоты, на которую сможет подняться автомобиль.

В рамках проекта фирма придумала два варианта модели: двух- и четырехдверную Первая называется Steve (в честь Стива МакКуина), а вторая – Expedtion.

Внедорожники с центральным расположением водительского кресла укомплектуют моторами V8 американского производства, а также автоматическими коробками передач. И Steve, и Expedition получат систему подключаемого полного привода. Ход подвески внедорожников составит 508 миллиметров, а дорожный просвет равен 394 миллиметрам.

В Scuderia Cameron Glickenhaus рассчитывают наладить серийное производство внедорожников, стоимость которых составит примерно 100 000 долларов. Компания готова начать прием заказов, а товарные автомобили появятся в 2019-2020 годах.

Когда состоится попытка установления рекорда, пока не уточняется. Сейчас лучшее достижение равняется 6688 метрам. Его в 2007 году установила доработанная версия внедорожника Suzuki Samurai 1986 года выпуска. Заезд проходил на высочайшем вулкане на планете – чилийском Охос-дель-Саладо.

В компании добавили, что они рассчитывают поднять автомобили на высоту почти 7000 метров.

Последняя новинка Scuderia Cameron Glickenhaus – суперкар 004S. Она оснащена 659-сильным пятилитровым твин-турбо мотором, который сочетается либо с шестиступенчатой «механикой», либо с «автоматом». Отличительной особенностью модели стало центральное расположение водительского кресла. Стоимость 004S составляет примерно 400 000 долларов.