  • Сегодня: Пятница, Январь 26, 2018

 

Новости   25 января 2018    18

Hyundai показала первое изображение нового кроссовера Santa Fe

Компания «Хендэ» анонсировала премьеру нового поколения кроссовера Santa Fe, до мировой премьеры которого осталось немногим больше месяца. Чуть позже этот паркетник появится и на российском рынке.

Корейцы опубликовали первый официальный эскиз четвертого поколения паркетника Santa Fe. Пока речь идет лишь тизере, который демонстрирует профиль нового автомобиля и частично форму передней и задней оптики, до премьеры «Санта Фе» производитель должен порадовать более информативными снимками. Мировой дебют новинки состоится на мартовском автосалоне в Женеве.

В целом новый Santa Fe внешне будет довольно сильно отличаться от предшествующей модели. Здесь совершенно иная пластика боковин кузова, фары другой формы в стиле модели Kona и зигзагообразные фонари. Глубокие выштамповки придают объема колесным аркам, да и форма бамперов должна быть более агрессивной.

Вдобавок «Санте Фе» первым в автоиндустрии получит систему оповещения о наличии задних пассажиров (Rear Occupant Alert system), которая сигнализирует водителю об оставшихся седоках на задних рядах сидений в тот момент, когда он покидает автомобиль. Это поможет исключить ситуации, при которых дети остаются «забытыми» и запертыми в салоне машины.

Интересно, в Hyundai решили развести между собой 5- и 7-местные модификации «Санты» (последняя имеет приставку Grand), поскольку клиенты зачастую не ощущали разницы между двумя моделями. А значит, две вариации кроссовера будут иметь ощутимые визуальные различия.

Ранее в российском офисе Hyundai уже подтвердили, что собираются запустить новый Santa Fe на нашем рынке уже в 2018 году. Диапазон цен на текущее поколение кроссовера составляет от 1 856 000 рублей за базовый 5-местный вариант до 2 704 000 рублей за 7-местный Grand Santa Fe.


© 1995-2018 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу