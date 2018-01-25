Hyundai показала первое изображение нового кроссовера Santa Fe

Компания «Хендэ» анонсировала премьеру нового поколения кроссовера Santa Fe, до мировой премьеры которого осталось немногим больше месяца. Чуть позже этот паркетник появится и на российском рынке.

Корейцы опубликовали первый официальный эскиз четвертого поколения паркетника Santa Fe. Пока речь идет лишь тизере, который демонстрирует профиль нового автомобиля и частично форму передней и задней оптики, до премьеры «Санта Фе» производитель должен порадовать более информативными снимками. Мировой дебют новинки состоится на мартовском автосалоне в Женеве.

В целом новый Santa Fe внешне будет довольно сильно отличаться от предшествующей модели. Здесь совершенно иная пластика боковин кузова, фары другой формы в стиле модели Kona и зигзагообразные фонари. Глубокие выштамповки придают объема колесным аркам, да и форма бамперов должна быть более агрессивной.

Вдобавок «Санте Фе» первым в автоиндустрии получит систему оповещения о наличии задних пассажиров (Rear Occupant Alert system), которая сигнализирует водителю об оставшихся седоках на задних рядах сидений в тот момент, когда он покидает автомобиль. Это поможет исключить ситуации, при которых дети остаются «забытыми» и запертыми в салоне машины.

Интересно, в Hyundai решили развести между собой 5- и 7-местные модификации «Санты» (последняя имеет приставку Grand), поскольку клиенты зачастую не ощущали разницы между двумя моделями. А значит, две вариации кроссовера будут иметь ощутимые визуальные различия.

Ранее в российском офисе Hyundai уже подтвердили, что собираются запустить новый Santa Fe на нашем рынке уже в 2018 году. Диапазон цен на текущее поколение кроссовера составляет от 1 856 000 рублей за базовый 5-местный вариант до 2 704 000 рублей за 7-местный Grand Santa Fe.