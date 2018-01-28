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Новости   28 января 2018    9

Toyota выпустила фото трёх новинок, которое трудно рассмотреть

В начале февраля Чикаго будет принимать ежегодный автосалон, где американское подразделение Toyota покажет несколько новинок.

Анонсируя грядущие премьеры, тойотовцы решили опубликовать единственный фотоснимок: красивый пейзаж дополняют несколько внедорожников. Однако фотография сделана так, что рассмотреть машины не представляется возможным, даже если попытаться увеличить область, где изображены автомобили.

Впрочем, внимательные фанаты японской марки уверяют: на фотографии запечатлены новые версии популярных пикапов Tacoma и Tundra, а также — новая модификация внедорожника 4Runner. Все подробности представители компании пообещали раскрыть совсем скоро — 8 февраля.


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