GM-АВТОВАЗ «забыл» продлить патенты на Chevrolet Niva-2

Несколько патентов на полезные модели автомобиля могут прекратить свое действие из-за неоплаты пошлины.

Чтобы запатентовать дизайн нового поколения внедорожника, GM-АВТОВАЗ подал заявку 26 августа 2014, тогда же оплатив необходимую пошлину по 26 августа 2017 года. Однако минувшим летом российско-американское совместное предприятие по неизвестным причинам не стало продлевать действие патентных документов!

Хочется верить, что такая оплошность — всего лишь элементарная забывчивость (что странно: к интеллектуальной собственности компании обычно относятся очень внимательно). 17 января Роспатент напомнил, что патенты могут прекратить своё действие, если GM-АВТОВАЗ не оплатит пошлину за следующие 3 года.

Ранее, была информация, что новая «Шнива» никогда не встанет на конвейер, поскольку концерн General Motors не выделяет средств на реализацию этого проекта, а АВТОВАЗу не выгодно, чтобы под боком появился конкурент будущей Lada 4×4 (её планируется строить на агрегатах Renault).

Кстати, если проект не увенчается началом производства, то права на использование отойдут разработчику — компании Blue Engineering. Правда, по условиям, разворачивать производство этой машины на территории СНГ правообладатель не сможет, а также не сможет использовать именно этот дизайн.

Впрочем, в правительстве Самарской области продолжают надеяться, что государственные гарантии под кредиты, а значит, и сами кредиты будут вскоре получены — соответственно, при удачном стечении остоятельств производство нового поколения Chevrolet Niva может начаться через пару лет.