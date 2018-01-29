Два Lamborghini Urus замечены на улицах вечернего Лондона

После презентации супер-кроссовера Lamborghini Urus в начале декабря 2017 года итальянская марка вовсю принимает заказы на него и демонстрирует клиентам и прессе. Накануне пару таких автомобилей привезли в Лондон. Им дали поколесить по вечерней столице. Соответствующее видео опубликовали на Youtube-канале Anytimespy.

На Туманном Альбионе высадился десант из двух Lamborghini Urus синего и ярко желтого цветов. Их привезли на грузовиках в полуприцепах.

На видео можно оценить звучание выхлопной системы супер-кроссовера Urus. Напомним, что под его капотом располагается 4,0-литровый двигатель V8 Twin-Turbo мощностью 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/час у кроссовера составляет 3,6 секунды, а максимальная скорость — 305 км/час. При этом снаряженная масса машины — 2 200 килограмм.

Вместе с этим автомобилем компания Lamborghini планирует установить рекорд времени круга на легендарной трассе Нюрбургринг среди кроссоверов. Также на эту новинку возлагают большие надежды в плане продаж. Итальянцы хотят удвоить свои ежегодные объемы реализации суперкаров.

В ближайшем будущем Urus получит плагин-гибридную силовую установку. Таким образом, он станет первым серийным автомобилем Lamborghini, который электрифицируют.