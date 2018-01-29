Ford раскрыл обновленный Explorer для России

Компания Ford представила обновленный кроссовер Explorer для российского рынка. Модернизация затронула внешность, шумоизоляцию и техническое оснащение модели.

Внешне обновленный Ford Explorer получил новые бамперы, а также хромированные молдинги, новую решетку радиатора и светодиодные противотуманки.

Вседорожник также получил новый ключ-брелок с измененным дизайном и увеличенной дальностью работы: он позволяет дистанционно заводить автомобиль на расстоянии до 100 метров.

В 7-местном салоне — усиленная шумоизоляция. Кроме того, рядом с зеркалом заднего вида поставили дополнительный разъем USB для подключения устанавливаемых у лобового стекла гаджетов. Это нововведение было разработано инженерами Ford Sollers специально для российского рынка, где многие водители пользуются видеорегистраторами.

Обновленная модель поступит в продажу в первой половине 2018 года.

Дорестайлинговый Explorer сейчас продается в России двумя бензиновыми V6. Атмосферный объемом 3,5 л развивает 249 л.с. и стоит от 2 849 000 рублей. Версия Sport оснащена наддувным мотором объемом 3,5 л (340 л.с.) и продается за 3 519 000 рублей.