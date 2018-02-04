Тест-драйв Range Rover Velar

Range Rover Velar с дизельным мотором, безусловно, хорош, особенно если вы заранее снизите планку ожиданий

Часто бывает, что первая встреча с новой, только что вышедшей моделью очаровывает. Боже, какие формы кузова! Какая отделка! А как она едет!.. Но проходит всего несколько месяцев, и, снова оказавшись за рулём этого шедевра, вы уже не испытываете прежних чувств. Восторги улетучиваются, взгляд трезвеет. Возникают вопросы, которые больше нельзя игнорировать. В конце концов ты понимаешь, что перед тобой в общем-то самый обыкновенный автомобиль. Более того, он даже начинает немного раздражать тем, что пытался казаться чем-то из ряда вон. Совершенно непонятно, каким образом эта скучная реплика, тривиальный продукт маркетинговых мозгов мог наделать столько шума?

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ

RANGE ROVER VELAR INGENIUM D240

Длина/ширина/высота: 4 803/2 032/1 665 мм

Объём двигателя: 1 999 см3

Разгон до 100 км/ч: 7,3 сек

Максимальная скорость: 217 км/ч

СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ

И вот теперь, сидя в Range Rover Velar, я не могу понять, почему меня так восхищала его передняя панель? Ведь даже рекламщики концерна не скрывали, что она скопирована с современной бытовой техники. Понятно, что эти маги презентаций и премьер могут внушить нам всё, что угодно, но ведь на самом деле то, что она срисована с бытовой техники, – это как раз самый очевидный её недостаток. Последние несколько лет все тест-пилоты, не представляющие свою жизнь без четырёх колёс, предупреждают: наши машины всё больше становятся похожи на кофемолку. А теперь и сами производители начинают хвастаться этим фактом? Это фокус! Следите за руками… Я специально зашёл в фирменный салон Bork и несколько минут разглядывал витрины с техникой стоимостью от 30 тысяч и выше. Действительно, панель управления мультиварки до боли напоминает автомобильную – тот же экран, те же крутилки. Правда, есть один нюанс. У Bork всё сделано удобно и практично, а у Velar нет. Любое, абсолютно любое действие, которое вы захотите совершить при помощи передней панели Range Rover, будет двухступенчатым. Мало того что эта дизайнерская катавасия расположена довольно низко и вам придётся отвлекаться от дороги, чтобы найти на ней нужные опции, так ещё и ничего нельзя сделать одним нажатием пальца. Сначала вы должны выбрать пункт меню (автомобиль, настройки, медиа, климат, сиденья) и только потом, второй раз найдя на экране соответствующую иконку, активировать её. Либо, что вообще абсурдно, воспользоваться ещё и механической крутилкой. Из-за этого любая простейшая операция превращается в серьёзную проблему. А ведь как удобно было включать подогрев сидений в старых моделях! Нажал вслепую – и готово! А здесь? Ну правда, зачем? Мало того что это опасно и неудобно, так ведь ещё и вульгарно. Хотя, конечно, создавая столь яркую панель, в Land Rover думали исключительно об эстетике и премиальности. Неужели огромный мульмимедийный экран действительно считается настолько престижным? Помните, в конце девяностых каждый ресторан пытался обзавестись как можно большим числом огромных плазменных панелей, но сегодня другое время, и если вы видите заведение с подобным оформлением, то это, скорее всего, шалман для посетителей в спортивных штанах. На таких клиентах тоже можно неплохо зарабатывать, но…

ОСТАЛСЯ МОКРЫМ

Впечатления от езды тоже не улучшили настроения. Соглашусь, что Velar отражает движение концерна вперёд. Это несомненно! Однако очевидно и другое. Range Rover попал в расставленную им же ловушку. Каждый раз он пытается доказать, что продвинулся очень далеко и разница между старым RR и тем, который сегодня весит на 400 кг меньше, велика. Инженеры, безусловно, старались, и они в самом деле не зря едят свой хлеб. Примерно так же, как умные головы, работавшие над спортивной одеждой с мембраной. Вы же не будете спорить, что за последние годы экипировка для спорта стала необыкновенно высокотехнологичной. Просто небо и земля по сравнению с тряпьём десятилетней давности. Эти новейшие ткани с мембраной творят чудеса. Перед покупкой я целый час рассматривал картинку, прилагавшуюся к майке, на которой был изображен процесс выведения влаги наружу. Это реально впечатляет! Правда, после пробежки всё равно остаёшься мокрым. Примерно также и с Velar… Вы садитесь за руль самого современного в мире кроссовера, на создание которого потрачены миллиарды из индийских сейфов, и что вы чувствуете? Как обычно, тяжёлый автомобиль, на каждом повороте и на любой кочке раскачивающийся из стороны в сторону. Вы пытаетесь спастись от укачивания и переводите машину в режим «Спорт», после чего она деревянной лошадкой начинает скакать на каждом лежачем полицейском. В общем, старые песни о главном. Чтобы проверить свои впечатления я спросил одного из коллег, что он думает по этому поводу. И он ответил: «Большая удача, что у тебя дизель! На бензине он куда более резкий – то бьёшься головой о руль, то о подголовник. Очень утомительно…»

По непонятной причине мультимедийный

блок не подняли вровень со спидометром

Сиденье упругое с хорошей поддержкой

Эстетично, впечатляет… Но крайне непрактично

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

В общем, я хочу сказать, что маркетинг – это прекрасно. Заставить всех восторженно ахать при виде новинки – очень круто. Но, как известно, чем больше ожидания, тем сильнее разочарования. Сегодня физические параметры премиум-моделей и эконом-класса не так уж сильно отличаются. Ещё немного – и они вообще сравняются. Не лучше ли подготовиться заранее? Опомнитесь, господа! Сейчас, когда автомобили атакуют со всех сторон, пытаясь заменить их электрической симуляцией, они как никогда нуждаются в вашей защите. Не делайте их ещё более виртуальными. Остановитесь! Хватит соревноваться в размерах экранов. Никто не придумал ничего удобнее обычного аналогового спидометра, трёх крутилок климата и кнопок подогрева, включающихся вслепую. Для кого вы всё это делаете? Для любителей приплюснутых крыш и зауженных задков? Друзья, вы ходите по тонкому льду…

Так прошли первые два дня тест-драйва. Постепенно в душе потеплело. Капризный организм смирился с раскачкой кузова, и выяснилось, что, если не иметь завышенных ожиданий, всё не так уж плохо. Можно, к примеру, наслаждаться атмосферой спокойствия и безмятежности. Ведь в Range Rover Velar благодаря звукоизолирующим поддонам и ламинированному лобовому стеклу аэродинамические шумы и гул шин почти отсутствуют. А дизельный мотор идеально подходит для плавной и комфортной езды. При этом он не только лишён паразитных вибраций, но ещё и довольно экономичный. Кроме того, Velar оснащён интеллектуальной системой рекуперативной подзарядки при торможении, которая преобразует его кинетическую энергию в электрический ток. Максимальный расход за время поездки не превысил 10 литров на сотню. Среди приятных мелочей – полный комплект светодиодных фар уже в базовом оснащении. Я напомню, что светодиоды служат не меньше самого автомобиля, а качество освещения, которое они дают, максимально приближено к дневному. Но, если этого покажется недостаточно, опционально доступен лазерный дальний свет, освещающий дорогу более чем на полкилометра. У него в пять раз более яркий луч, который автоматически включается на скорости свыше 80 км/ч, если, конечно, датчики не обнаруживают фары других машин.

Узкий и длинный зад боссы компании считают

самой большой удачей модели

При желании можно всё. Даже брод до 600 мм (в варианте

с пневмоподвеской)

ЭТО НЕТРУДНО

В общем, есть чему порадоваться и в базе, и в опциях. Как я уже сказал, общую картину немного портит только стресс от использования новой мультимедийной системы, копирующей панель управления бытовой техникой. Ну а ехать ли на RR Velar на бездорожье – решайте сами! С одной стороны, производитель укрепил многодисковую муфту, написал хорошие электронные офф-роудные алгоритмы, увеличил глубину брода до 600 мм… С другой, это всё-таки кроссовер, и оторвать от него кусок днища будет не так уж трудно…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ

RANGE ROVER VELAR INGENIUM D240

Колёсная база: 2 874 мм

Колея пер./задн.: 1 642/1 657 мм

Диаметр разворота: 12 м

Дорожный просвет: 213 мм

Брод: 600 мм

Угол въезда/перелома/съезда: 24,5/20,3/26,5

Объём багажника: 673/1 731 л

Снаряжённая масса: 1 829 кг

Полная масса: 2 490 кг

Трансмиссия: 8АТ

Тип привода: Электронно подключаемый

Тип двигателя: Дизель R4

Мощность: 240@ 4000 л.с.

Крут. момент: 500@1500 Нм

Передняя/задняя подвески: Независимые

Тормоза, пер./задн.: Дисковые вентилируемые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Range Rover Velar построен на единой с Range Rover Sport и Jaguar F-Pace алюминиевой платформе PLA D7. Привод постоянный на задние колёса, передние подключаются при помощи многодисковой муфты. Эта система Intelligent Driveline Dynamics также роднит автомобиль с полноприводным Jaguar и отличается от «старших» Range Rover. Пониженной передачи нет, подвеска спереди и сзади независимая, на выбор пружинная или пневматическая.

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Максим Малуев