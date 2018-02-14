Особое мнение. Renault Kaptur

Что ни говори, а интернет – это самая крутая вещь, которую придумали в двадцатом веке. И пусть вместе с ним появились хакеры, всякие там интернет-мошенники и Большой брат, но если не принимать в расчёт эти мелочи, жить стало намного проще. Можно не толкаться в пробках на дорогах, а потом на кассе, отправляясь в субботу за покупками. Можно не ходить в банк, чтобы заплатить по счетам. Можно не ездить в другой город, чтобы повидать родственников. А если вы всё же поехали куда-то далеко, то можно найти себе попутчиков, которые не дадут уснуть и вдобавок оплатят бензин. Я понимаю, что некоторые из вас ничего об этом не слышали, а другие не представляют, как это работает, поэтому объясняю: заходите в приложение, пишите когда, откуда и куда едете, и ждёте, пока кто-то захочет отправиться вместе с вами.

Система полного привода от более тяжёлого Nissan Murano

делает муфту почти неперегреваемой.

То есть перегреть её, конечно, можно, но в обычной

жизни до этого вряд ли дойдёт

Вы не поверите, насколько интересно каждый раз ехать с новым человеком и слушать его историю: «Знаешь, когда мне было три года, отец куда-то пропал, мать стала работать на трёх работах, а я был предоставлен самому себе. В школе толком не учился, был хулиганом, поступил в техникум, но меня забрали в армию. Когда вернулся, учиться уже не хотелось, и я устроился коллектором. Работёнка в принципе не пыльная, но платили немного, и я решил пойти в бизнес. Занял денег, купил подержанный автомат со сникерсами и чипсами, поставил его в торговом центре. Потом ещё один, ещё один и ещё один… Дело пошло. Женился. Жена родила. А потом… понимаешь, потом у меня появилась любовница. Я начал строить коттеджи. Однажды что-то пошло не так, посыпались судебные иски. В итоге пришлось и квартиру, и машину переоформить на мать, и всё такое…» Философия попутчика срабатывает на все сто, потому что у любой поездки есть начало и конец. Обычно я еду 12 часов, и этого времени достаточно, чтобы до обеда мне успели рассказать всё, что наболело, раскрыть душу и вывалить все грязные тайны, а после остановки на обед спать всю оставшуюся часть пути. Каждые две недели я становлюсь дорожным психоаналитиком, и это здорово по нескольким причинам. Во-первых, за разговорами время пролетает незаметно, а если история душещипательная, то ещё быстрее. Во-вторых, я больше никогда не увижусь с тем, кто только что изливал мне душу, а историю забуду через пару дней. Но самое главное – разговоры спасают ситуацию, когда машина, на которой ты едешь, не вызывает никаких эмоций. Ну, то есть, вообще никаких. Поэтому, кстати, я не рекомендую ездить в одиночку на Renault Kaptur…

Салон очень прост. Оранжевые вставки ­— опция.

Без них, всё ещё печальнее. Пластик жёсткий и гулкий

Моторов всего два: 1,6 л и 2-х литровый (на фото).

Мощность первого 114 л. с., второго 143 л. с. Дизеля, как и у Duster, нет

Объём багажника — 387 л. Не очень много,

но он хорошей прямоугольной формы

Выглядит автомобиль неоднозначно. Точнее так: в Renault хотели вывести на рынок что-то симпатичнее Duster, на платформе которого он сделан, чтобы кроссовер имел более или менее привлекательный вид. Таким Kaptur и получился – с более или менее привлекательным видом. Снаружи он действительно яркий, но внутри скучный, как ведро обойного клея. Такие машины не покупают, поддавшись эмоциям. Такие автомобили покупают как утеплитель для стен – квадратными метрами. И хуже всего то, что складывается впечатление, будто его сделали в Китае. Поймите меня правильно – я не говорю, что машина плохая. Duster вообще сложно испортить! У автомобиля двухлитровый мотор, полный привод, автомат, между бампером и фарами нормальные зазоры, а в салоне всё работает как надо. Правда, задняя полка и что-то там ещё дребезжат и выглядят уныло, как старый бабушкин комод, раскрашенный внуком, у которого нет денег на новый. Да, двухцветный окрас и красивые диски привлекают внимание. Двухлитровый мотор, чего уж греха таить, тоже весьма хорош. И даже старый 4-ступенчатый автомат настроен как надо и работает без нареканий, но нет абсолютно никакой радости от того, что ты едешь за рулём этой машины. Скажу больше, если бы не дождь, я бы предпочёл идти пешком.

Ключ-карта сам открывает/закрывает машину.

Но главная фишка — дистанционный запуск двигателя

Сзади места не много, но людям среднего роста

втроём можно усесться вполне комфортно

Как-то днём я выкатил Kaptur на поле, на котором ещё недавно веселился на Mitsubishi L200, потому что был уверен – любой мотор с четырьмя ведущими колёсами может позабавить на открытой площадке с небольшим скользким слоем грязи и лужами. Я прокатился по лужам туда-сюда, пару раз развернулся в грязи, сделал несколько кадров… и в полном недоумении поехал домой. Ей-богу, лучше бы всё это время я провалялся на диване с книжкой о грудном вскармливании. Машина вроде бы едет и вроде бы даже не застревает, но это почему-то не радует. Безусловно, если вы покупаете пылесос или блендер яркого цвета не потому, что он мощнее или дешевле, а только из-за того, что он яркий, Kaptur должен вам понравиться. Но суть от этого не меняется – это Duster, только дороже. Иными словами, это автомобиль для людей, которым жизнь кажется утомительной работой, а не увлекательным путешествием. Но в отличие от тех, кто говорит об этом открыто и честно покупает Duster, выбравшие Kaptur делают вид, что им нравится такая жизнь и что она такая же яркая, как и их машина.

Этот кроссовер подойдёт тем, кто хочет пустить пыль в глаза соседям,

показав, что их жизнь гораздо радостнее, чем у тех,

кто ездит на Duster, хотя на самом деле это не так

Мультимедийная система с сенсорным экраном

работает на удивление быстро,

а навигация неплохо знает провинцию.

Комбинация приборов проста и не вызывает нареканий

Понравилось: идея сделать из пенсионерского Duster молодёжный кроссовер Не понравилось: реализация Купил бы себе: вряд ли Альтернатива: Hyundai Creta, Renault Duster, Chery Tiggo 5, Ford EcoSport, Nissan Terrano

А теперь, простите, я должен рассказать про салон. К рулю и сиденьям нет никаких нареканий, а вот пластик очень жёсткий. К тому же задняя полка продребезжала все 2 000 км, что я ездил на этом кроссовере. Дребезжание уменьшилось только тогда, когда я её снял и засунул под пол багажника. Кнопки рассредоточены по салону весьма загадочным образом, и, даже делая скидку на то, что это французский автомобиль, выбирать, что нужнее прикуриватель или подстаканник, как-то нелепо. Кнопки круиз-контроля и ограничителя скорости спрятаны под ручник, там же находится и кнопка режима Eco, превращающая и без того не быстрый Kaptur в черепаху.

В автоматическом режиме полный привод подключается вовремя,

так что при покупке можно сразу его выбрать и забыть

Этот кроссовер подойдёт тем, кто хочет пустить пыль в глаза соседям, показав, что их жизнь гораздо радостнее, чем у тех, кто ездит на Duster, хотя на самом деле это не так. Duster хорош тем, что его внешний вид полностью соответствует внутреннему содержанию, Kaptur же обещает, что внутри всё сделано так же стильно и с умом, как и снаружи, но когда открываешь дверь и попадаешь внутрь, тебя накрывает цунами негодования и разочарования. А с таким настроением лучше ездить на автобусе.

Подчёркиваю, это моё личное мнение. Обычно мне нравятся недорогие машины, которые при этом многое умеют, но что касается Kaptur, то он меня не впечатлил. То есть совершенно! Для пятидесятилетнего водителя его дизайн выглядит глупо, а мотор и трансмиссия не вдохновляет молодежь. И если Duster можно купить с расчётом, что и через 20 лет он всё ещё будет молодцом (пусть и немного странного вида), то Kaptur постареет намного раньше. И кто его у вас купит через пять-шесть лет?!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТОВОЙ МАШИНЫ:

Комплектация: Style + пакет «Orange»

Стоимость: 1 208 890 рублей

Двигатель: атмосферный объёмом 2.0 л, бензиновый

Мощность: 143 л.с. при 5750 об/мин

Крутящий момент: 195 Нм при 4000 об/мин

Трансмиссия: 4-ступенчатый автомат

Привод: подключаемый полный, с возможностью принудительной блокировки

Разгон 0–100 км/ч: 11,2 секунды

Максимальная скорость: 180 км/ч

Расход топлива заявленный (смешанный): 8,9 л/100 км

Расход топлива за время теста (средний): 10,5 л/100 км

Текст Александр Долгих

Фотографии Сергей Лисичкин