Особенности постройки экспедиционного внедорожника из Toyota Land Cruiser 80, 100 и 105

Если помните, в прошлый раз речь шла о критериях выбора самого автомобиля, и вот теперь, когда он наконец куплен и по необходимости обслужен, можно приступать к самому интересному – внедорожному тюнингу. О последовательности подготовки мы тоже не раз писали: сначала шноркель, потом лебёдка, затем лифт и колёса, дальше по желанию, амбициям и бюджету. С выведенным воздухозабором всё более или менее понятно – для Land Cruiser его не делает только ленивый. И сегодня на рынке представлена широчайшая гамма – от оригинальных австралийских до китайских реплик из того же полиэтилена и китайских же подделок из дешёвого хрупкого пластика. Так что в этом вопросе выбор ограничен, с одной стороны ценового диапазона – пресловутой «жабой», а с другой – здравым смыслом.

Крылья «стопятки» имеют дутую форму и при установке колёс

увеличенной размерности расширители арок не нужны

С лебёдкой особых сложностей тоже нет. Под вес Toyota Land Cruiser идеально подходит тяговое усилие в 12 500 фунтов (5,7 тонн). Ставить менее мощную вряд ли стоит – она просто не будет справляться, а более мощную – тоже не имеет смысла, потому что лебёдка не должна быть мощнее элементов подвески, и если машина упрётся, к примеру, в пенёк, лебёдке лучше остановиться, чем оторвать от машины мост. Надо отметить, у некоторых Land Cruiser заводская комплектация уже включает в себя лебёдку. Причём восьмидесятая серия комплектовалась преимущественно механическими лебёдками (но были версии и с электрическими от Aisin), а сто пятая серия шла только с электрическими. Установка задней лебёдки на тяжёлый экспедиционник считается не лишним, хотя и необязательным действием, но в процессе принятия решения нужно учитывать, что она займёт некоторое количество весьма полезного места в раме. Дело в том, что после замены колёс на увеличенные запаска перестаёт помещаться на штатном месте под днищем, что в целом не так уж плохо, потому что извлекать её оттуда посреди глубокой лужи – удовольствие более чем сомнительное. На освободившееся место лучше установить дополнительный бак, поскольку запас хода для экспедиционника – одна из наиболее значимых характеристик. В качестве дополнительного бака можно выбрать один из трёх вариантов: оригинальный тойотовский, продукт иностранных тюнинг-ателье (в основном австралийских) или заказать у отечественных «кулибиных». Третий вариант, пожалуй, наиболее оптимален, ведь родной бак хорош всем, кроме объёма в 40 литров – капля в море. А вот всю гарнитуру от него – разветвитель горловины, электроклапан переключения заборников топлива и его кнопку – использовать можно и нужно. Объём баков от тюнинг-ателье больше – 140–160 литров, но сделаны они из обычного чёрного металла и стоят ровно столько, сколько стоит сварить железную коробку в другом полушарии, а потом привезти сюда, растаможить и накинуть торговую наценку. Так что самый разумный вариант – заказать сварку бака из нержавейки или алюминия здесь и подключить его при помощи оригинальной гарнитуры. Такие баки в зависимости от таланта исполнителя и наличия задней лебёдки получаются объёмом 180–200 литров. Можно сделать и больше двухсот, но тогда бак будет выступать за границу заднего свеса, что очевидно нехорошо. Кнопка переключения баков SUB штатная и встаёт в отведённое для неё место на консоли слева от руля. У сотой серии при переключении на дополнительный бак загорается соответствующая надпись на панели приборов, а в «восьмидесятке» кроме утопленной клавиши никаких других индикаторов нет.

Север диктует свои требования в подготовке.

Чем больше колёса, тем проще передвигаться по

заснеженным зимникам и целине

После установки шноркеля и лебёдки переходим к лифту подвески. Для начала нужно определиться с размерностью колёс. Чаще всего я рекомендую устанавливать на экспедиционный Land Cruiser 35-ти дюймовые шины (это, кстати, самый популярный вариант). Причин у такого решения несколько. Первая в том, что тяжёлой машине (даже если не навешивать на неё весь каталог тюнинг-центра), весящей более двух с половиной тонн, на бездорожье нелегко, и было бы неплохо ей помочь. Разница же между 33-ми и 35-ми шинами в клиренсе небольшая – два с половиной сантиметра, а вот в пятне контакта на грязевом давлении и, следовательно, в проходимости – разительная. Опять же, мосты Land Cruiser вращают 35-е колёса без всякого усилия и не проявляют суицидальной склонности к разрушению. Для установки 35-х шин обычно используют лифт в четыре дюйма. В случае с мостовыми 80 и 105, как правило, ограничиваются лифтом подвески, сотую серию поднимают на два дюйма подвеской и ещё на два бодилифтом. Всё дело в специфике независимой передней подвески. При лифте более двух дюймов углы ШРУСов становятся критическими, что приводит к быстрому разрушению гранат. В принципе при 35-х колёсах можно ограничиться и двухдюймовым лифтом, но в таком случае потребуется резка арок, иначе большие и широкие шины при повороте руля будут их задевать. Такой вариант имеет свои плюсы и минусы. Он уступает 4-дюймовому лифту в геометрической проходимости, зато выигрывает за счёт меньшей валкости на крупном рельефе и при скоростном прохождении виражей. Для использования колёс больше 35-ти дюймов обычно применяют шестидюймовый лифт подвески и помимо замены пружин, амортизаторов и наконечников тяг Панара меняют реактивные тяги, так называемые «клюшки», чтобы компенсировать смещение мостов. Но подобные истории встречаются крайне редко. Подавляющее большинство путешественников ездит с 4-дюймовым лифтом и 35-ми колёсами.

Чем дальше на северо-восток, тем реже встречаются

не японские внедорожники, и большинство из них именно Land Cruiser

Что касается двигателей, то турбированные моторы спокойно переносят увеличение размера колёс, а вот атмосферный дизель относится к этой перемене без энтузиазма. И без того не слишком динамичный, он окончательно теряет желание разгонять автомобиль. Наиболее распространённый метод борьбы с этой проблемой – замена штатных главных пар мостов на более «низкие», например, вместо 4,3 устанавливают 4,88. У такой доработки есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, машина действительно лучше ускоряется за счёт более низкого передаточного отношения, но из-за него же крейсерская и максимальная скорости падают, что для экспедиционного внедорожника неприемлемо. Поэтому я бы не рекомендовал увлекаться занижением главных пар. Что до понижающего ряда в раздаточной коробке, то для вращения тридцать пятых колёс на грязевом давлении при пятистах оборотах двигателя его вполне достаточно, а большего вам и не потребуется.

Для размещения снаряжения и оборудования на крыше отлично

подходит облегчённая алюминиевая платформа,

устанавливаемая непосредственно на рейлинги

Типовым решением для Land Cruiser является установка в салоне спального модуля. Он перекрывает верхнюю часть багажного отделения и раскладывается на задний ряд сидений с предварительно сложенными спинками (они складываются вперёд и ложатся на подушки). Многие делают под спальником «органайзер» с выдвижными ящиками, но я не сторонник такого решения, поскольку ящики съедают полезный объём багажника и затрудняют размещение габаритного снаряжения – баулов с вещами, продуктовых коробок и прочих полезных грузов. К тому же со временем эти выдвижные ящики и закрытые крышками ниши, как правило, забиваются кучей мелочёвки, непонятно как туда попавшей и надолго забытой. И через некоторое время, устраивая в таком ящике спонтанную ревизию, вы, к примеру, извлечёте упаковку газовых баллонов для горелки, сопровождая их появление удивлённым возгласом: «Ух ты, у меня оказывается всё это время были запасные баллоны!..» Для дальних путешествий в холодное время года на дизельных версиях следует установить автономный подогреватель охлаждающей жидкости, подогрев топливозаборников в баки и бандаж на топливный фильтр. Для бензиновых версий потребуется автономный обогреватель салона, причём желательно дизельный, тогда опасность отравления угарным газом во время ночёвок в машине будет исключена.

Для путешествий вдалеке от цивилизации наличие дополнительного

топливного бака из пожелания превращается в необходимость

Главное достоинство 80 и 105 серий в зависимой передней подвеске.

Надёжной, утилитарной и обладающей завидной артикуляцией.

В более поздних моделях неразрезной мост спереди уже не используется

Признаюсь, я никогда не рекомендую устанавливать на экспедиционную машину силовой обвес. Что бы там не рассказывали любители бамперов, но кусок толстого железа, прилепленный к машине, не увеличит её проходимость, а вот застрять наверняка поможет. Вес Land Cruiser в силовом обвесе уверенно уходит за три тонны, и это без учёта снаряжения и топлива (с ними может перевалить и за четыре). Такой «чугунный капут» при первой же возможности устремляется к центру земли и по раскисшему грунту просто обречён ползать на брюхе, используя весь богатый потенциал лебёдки. Единственным нужным, на мой взгляд, силовым элементом являются пороги, предохраняющие кузов от повреждений при движении по рельефу, крупным камням и брёвнам, а также выполняющие роль дополнительного упора для реечного домкрата. Кроме того, не лишним будет при установке лебёдки вывести от её площадки через бампер буксировочные проушины, расположенные значительно выше штатных (они удобнее в использовании). К тому же штатные, закреплённые на раме двумя винтами, весьма ненадёжны и имеют обыкновение после хорошего рывка прилетать в машину-тягач вместе с тросом. Верхний багажник для экспедиционника – штука нужная, но и тут я бы не советовал громоздить на крышу восьмидесятикилограммовую «корзину», а соорудить лёгкую алюминиевую платформу. Во-первых, на ней удобно располагать снаряжение, а во-вторых, во время путешествий в южном направлении она послужит дополнительной защитой от палящего солнца. Опять же, на ней весьма удобно разместить свет, укрепить хай-джек, лопату и при желании запасное колесо. Вообще, место крепления запаски – вопрос скорее религиозный, нежели практический. И в расположении на «калите» и в забрасывании на крышу есть свои плюсы и минусы (лично я принадлежу к секте «запаска на крыше»)…

При вдумчивой и взвешенной подготовке Land Cruiser

становится идеальным экспедиционным внедорожником

На этом список основных типовых доработок подошёл к концу. Но только типовых! Мы и словом не обмолвились о таких индивидуальных вещах, как дополнительный свет, навигация, обустройство зон пилота и штурмана и многое другое. Помните, тюнинг, как и ремонт, – его нельзя закончить, а можно только прекратить. В любом случае мы желаем вам удачи в подготовке, и, насколько бы долгой она не была, главное – чтобы вы оказались довольны результатом!

Текст и фотографии Лёня Немодный