Победа Can-Am Maverick X3 на ралли Dakar 2018

Ежегодно порядка 1000 спортсменов со всего света пытаются бросить вызов самим себе. 20 января завершился юбилейный ралли-марафон Dakar. На этот раз голоса скептиков о том, что «Dakar уже не тот» были едва слышны – организаторы сделали всё возможное, чтобы гонка в Аргентине, Перу и Боливии запомнилась надолго.

«Дакар» — мечта! «Дакар» — вызов! «Дакар», это самый крепкий тонизирующий напиток в мире. За сладостью торжественного старта в нём очень скоро наступают тяжёлые изматывающие будни, которые ломают самые крепкие и выносливые организмы, заставляя усомниться в собственной силе воле и возможностях. Но на протяжении 40 лет «Дакар» остаётся мечтой всех, кто любит ралли, вне зависимости от возраста и материального положения.

Гонщикам категории SxS Dakar 2018 дался гораздо тяжелее, чем другим участникам, и в разы тяжелее, чем прошлогодний марафон. Судите сами: быстрейший в зачете «Car» Карлос «Матадор» Сайнц проехал всю трассу за 46 часов 47 минут 30 минут. По этим же спецучасткам прошли и экипажи в SxS. И на них победителю потребовалось 72 часа 44 минуты 6 секунд. В прошлом году всю трассу Дакара победитель в UTV (так раньше называлась категория SxS) Леандро Торрес прошёл за 54 часа 1 минуту и 50 секунд.

Для бразильца Рейнальду Варела это уже третий «Дакар». Он стартовал в 2014 на внедорожнике, пропустив два сезона, вновь вышел на старт марафона в зачете UTV (SxS). В прошлом году Рейнальду стал последним из пяти финишировавших участников, а в этом году отыгрался по полной – первое место в зачете SxS подкреплено пятью победами на спецучастках (всего их 13). Ассистировал бразильскому пилоту Густаво Гужельмин.

Все испытания «Дакара» прошел новый мотовездеход Can-Am Maverick X3, который блестяще справился с поставленной задачей. С минимальным количеством доработок того, что потребовали технические требования марафона, на хорошей скорости экипаж Варела / Гужельмин доказал: на сегодняшний день Can-Am Maverick X3 – лучший мотовездеход в своем сегменте.

На «хвосте» у победителей из South Racing / Can-Am были три команды Xtremeplus Polaris Factory Team. Самые быстрые из них — Патрис Гарроуст и Стивен Гринер отстали на 53 минуты 28 секунд. Бронзовые призеры и вовсе не представляли конкуренцию, отстав более чем на десять часов.

«Победа Can-Am Maverick X3 с первой попытки в категории Side-by-Side самой сложной в мире гонки Dakar, это потрясающий результат», прокомментировал Оливье Камю, директор по глобальному развитию продуктов Can-Am. «Победа Рейналду Варела и всей команды South Racing / Can-Am, превзошла наши ожидания. Невозможно переоценить их богатейший опыт и целеустремленность, проявленные при разработке модернизаций, которые помогли Maverick X3 одолеть соперников и с честью выдержать испытания суровым бездорожьем в сложнейших климатических условиях. Такой успех красноречиво говорит о том, что Maverick X3 — это лучшая и самая надежная платформа для покорения сильно пересеченной местности».