Кругосветное путешествие. Турция

Турецкая Республика уже не раз появлялась в наших планах. Согласно утверждённому маршруту, мы должны были попасть туда через Грузию и дальше двигаться в сторону Восточной Европы. Но в ноябре 2015 года случился инцидент с самолётом и Турция стала персоной нон грата. Не то чтобы мы опасались за свою безопасность, просто было не самое подходящее время, чтобы туда ехать…

Прошло больше года, отношения между странами наладились, и мы начали подготовку к следующему этапу кругосветки. Сборы были недолгими, и уже через пару недель мы пересекали границу Грузии и Турции. За двенадцать дней нам предстоит сделать полный круг по стране — Черноморским побережьем добраться до Стамбула, а вернуться через Анталию по средиземноморскому берегу, через турецкий Курдистан…

Быть там, где до тебя бывали миллионы путешественников и

сфотографировать нечто новое?

Алексей Климов решает нетривиальную задачу

ПО ПОБЕРЕЖЬЮ ЧЁРНОГО МОРЯ

Попасть из Грузию в Турцию по суше можно через два погранперехода: «Сарпи» рядом с Батуми (основной трафик идёт именно через него) и «Вале» недалеко от Ахалцихе. Как мы позже выяснили, «Вале» хуже оснащён технически, зато там почти нет очередей. Но и на «Сарпи» граница оказалась быстрой, с формальным поверхностным досмотром. Правда, для пограничников всех стран у нас появился новый бонус — палатка на крыше Toyota FJ Cruiser, и, похоже, мы будем открывать её теперь на каждом переходе, поскольку выглядит она так, будто это короб с каким-то сюрпризом. Сотрудники таможни не в силах справиться с её притяжением! При въезде в страну обязательной является страховка по образцу нашего ОСАГО. На каждую из машин это составило по сто с хвостиком долларов, но избежать этих расходов, увы, невозможно…

Одно из самых популярных туристических мест

с видом на Босфор

И вот мы в Турции. Первое, что бросается в глаза, – это дороги. Вдоль Чёрного моря идёт отличный многополосный хайвей. Ограничения весьма разумные, правда, не совсем понятно, откуда и зачем такая точность — 82 км/ч. От Батуми до Стамбула — около 1 200 километров пути, в первый день мы продвинулись на 300 км, во второй — ещё на 900. Заправок много, но цены приводят в смятение: литр дизеля в переводе на наши деньги стоит от 70 до 85 рублей. Это самое дорогое топливо на пути нашей кругосветки, тем более ещё свежи воспоминания об Иране и его 6 рублях за литр. Мне всегда было интересно посмотреть Черноморское побережье Турции. «Почему все известные турецкие курорты на Средиземном море, а тут ничего нет? — размышлял я. — Неужели такая ощутимая разница в климате?» Выяснилось, что именно в климате и было дело. К примеру, в Стамбуле мы кутались в куртки и прятались от холодного ветра, а через десять часов в Анталии ходили в шортах и купались в тёплом море. Черноморское побережье выглядит миленько, есть даже локальные пляжи для близлежащих городов, но всё это носит исключительно местечковый характер, и до средиземноморского размаха им очень далеко. В общем, побережье совсем не туристическое. Остановку мы сделали в одном из городков по пути в Стамбул. Эдакая турецкая глубинка – в отеле по-английски объясниться сложно, на улице тоже. Мне срочно пришлось изучить турецкий счёт до 10. Как назло, азербайджанский участник нашего проекта Эльшан Салимов, прекрасно говорящий на тюркских языках, не смог поехать эту часть маршрута, так что приходится выкручиваться самим. Некоторые слова совпадают с арабскими (его я как раз сейчас учу), поэтому «тэмэм» (то есть окей, хорошо) я употребляю постоянно и не всегда к месту.

Голубая мечеть (мече́ть Султанахме́т).

Первая по значению мечеть Стамбула.

Насчитывает шесть минаретов.

Один из символов города

СТАМБУЛ

В Стамбул мы попадаем уже затемно. Даже по хорошим дорогам 900 км это всё же 10–12 часов пути. Сам город начинается задолго до своих официальных границ. Уже за 50 километров ты понимаешь — впереди мегаполис. Фактически с этого момента мы уже в городе. Гостиница намеренно забронирована нами в старом центре, на той стороне Босфора, в Европе. Кстати, дорожная полиция очень культурна и предупредительна. Перед проездом моста через Босфор мы остановились на краю шоссе, чтобы установить камеры GoPro. Буквально через минуту появилась полицейская машина с маячками: «У вас всё в порядке? Нужна помощь?» «О, да-да! Мы просто заблудились с навигацией и остановились посмотреть карту» — импровизирую на ходу я, опасаясь, что мост может оказаться особо охраняемым объектом, который нельзя снимать, а лишние проблемы нам не нужны. Садимся в машины, и патруль уезжает, даже не спросив документы… За окнами проплывает ночной Босфор. Мы мягко и неспешно перемещаемся из Азии в Европу.

Стамбул велик, в нём живёт почти 15 миллионов человек. Европейская и азиатская части города соединены тремя мостами и новейшим подземным туннелем, через который мы проедем через три дня. После Индии, Пакистана и Ирана Турцию сложно воспринимать «настоящим Востоком». Все десять дней нашего пребывания я даже сам себе не мог ответить на вопрос, на что больше похожа Турция – на Запад или на Восток. Всё было «немного не так»: базары в Стамбуле казались слишком цивилизованными для Востока, слишком много порядка на улицах, в хиджабах ходят единицы, лицо почти никто не закрывает и вообще от настоящего Востока одни минареты и протяжные призывы на молитву. В общем, на нашем пути было много дикого и необычного, поэтому нарисованный в моём воображении образ Турции таял на глазах. Стамбул, безусловно, приятен с точки зрения прогулок, моря и всяких интересных мест – их можно найти в любом путеводителе. Но есть особые достопримечательности, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Для нас таким местом был один из старейших в мире хаммамов, который находится прямо около собора Святой Софии, – потрясающий способ отдохнуть! Там можно абсолютно расслабиться на горячих каменных полатях, пока тебя покрывают пеной и массируют конечности. Через 45 минут не остаётся сил дойти до гостиницы… А ведь есть программы продолжительностью до полутора часов. Хотя по мне, это явный перебор… Три дня пролетели быстро: мы посмотрели всё, что планировали, прошли десятки километров по городу и даже потратили четыре часа на то, чтобы снять проезд наших экспедиционников по мосту через Босфор. Очень хотелось получить эпичные кадры: машины идут по мосту, а камера отъезжает, раскрывая истинный масштаб происходящего (кстати, потом мы получили фотографию от неизвестного туриста, который щёлкнул наши внедорожники и прислал в одной из соцсетей). Ни на минуту не покидает ощущение, что вы находитесь на берегу моря – запах солёной воды, крики чаек, корабельные гудки… Как-никак через Босфор ежедневно проходят больше сотни судов. В общем, все мосты мы проехали, но кроме мостов, как мы уже говорили, есть ещё один вариант попасть из Европы в Азию – под водой. В декабре 2016 года был открыт новый подземный туннель, который так и называется – «Евразия». Его длина – 5 400 метров, из них 3 340 метров проходят под Босфором. Общая протяжённость маршрута – 14,6 км, а максимальная глубина залегания – 106 метров. Проезд по нему платный: с легковых машин – 4 доллара, с микроавтобусов – 6. Платить нужно не сразу, а после того как проехал (счёт приходит по месту регистрации автомобиля), но местная система распознавания не читает российские номера, и заплатить нам так и не удалось. Кстати, похожая ситуация повторялась всякий раз, когда мы проезжали какие-либо пункты контроля. Мы бы и рады внести деньги, да только некуда – всё предельно автоматизировано, а мы в процессе никак не учтены.

После Стамбула мы направились в… Ох, боюсь сейчас нас разжалуют из путешественников в обычных туристов – мы едем в Анталию. До неё около 700 км. Дорога привычно хорошая, и можно спокойно держать 100–120 км/ч. Периодически мелькают заправки «ЛУКОЙЛ», на которых мы, само собой, патриотично заправляемся. Похоже здесь ещё весна, вокруг всё насыщенно-зелёное, вопреки нашим представлениям о выжженном солнцем Анатолийском полуострове.

Вполне дикая стоянка на берегу Средиземного моря.

Прямо напротив Кипра

ПО БЕРЕГУ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

Мы в старой части Анталии. Туристический сезон ещё не начался, и отдыхающих мало. Солнца, увы, тоже нет. Над городом висят тяжёлые грозовые тучи, но временами они расступаются, и тёплые лучи моментально нагревают всё вокруг. Вероятно, вечером намечаются какие-то мероприятия – полиция перекрывает улицы, досматривают всех подряд. Сегодня очередная годовщина рождения основателя Турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, и всё вокруг красным красно от турецких флагов с полумесяцем (несколько небольших флажков вручили и нам). В наших планах сделать полный круг по Турецкой Республике, поэтому, не дожидаясь торжественных мероприятий, из Анталии, не торопясь и с остановками, мы едем на запад, в турецкий Курдистан. А оттуда возьмём севернее к озеру Ван и горе Арарат, где сходятся границы трёх государств: Турции, Армении и Ирана. Следующие несколько дней мы не спеша движемся вдоль берега моря и останавливаемся, где хотим. На многие десятки километров простирается туристическая зона. Бесконечные отели и пляжи. Со столбов и плакатов на нас смотрит вездесущий Реджеп Тайип Эрдоган, недавно на референдуме получивший новые обширные полномочия (похоже, в истории Турции скоро появится ещё один султан). За время наших странствий мы привыкли к этой особенности большинства азиатских стран – всюду выставлять портреты своих лидеров. Причём чем жёстче порядок, тем больше фото, плакатов и восхвалений. В этом плане особенно показателен Туркменистан, где бывший лидер Туркменбаши предстаёт ещё и в виде золотых статуй и профиля на банкнотах. Такой вот элемент восточной ментальности.

Типичный ресторан во дворе.

Газиантеп, недалеко от воюющей Сирии

А ландшафт между тем становится живописнее. Дорога небольшая, узенькая, поэтому времени рассмотреть всё вокруг достаточно. После очередного подъёма перед нами открывается непонятная картина: такое ощущение, что впереди городок, то ли полностью залитый водой, то ли покрытый стеклом. Он таинственно сверкает впереди, и мы мчимся к нему, гадая, что бы это могло значить. Оказалось, именно отсюда и на многие десятки километров начинается тепличный рай. По крайней мере стало понятно, откуда берутся турецкие помидоры, клубника и прочие радости жизни. Это настоящие тепличные города, и я не знаю, какие цифры способны описать их масштаб. Ничего подобного мы ещё не видели! Хотя нельзя сказать, что это какие-то высокотехнологичные теплицы – в абсолютном большинстве используется обычная пленка, редко стекло. Не представляю, как их чинить в случае сильного града или других природных катаклизмов. И конечно, повсюду вдоль дорог продаётся клубника и зелёные бананы… К вечеру всем трём экипажам почти синхронно приходит одна и та же мысль: «А не остановиться ли нам на природе?». Отель – это хорошо, но палатка на берегу моря рядом с горами – это просто мечта! Проблема лишь в том, что за многие сотни лет живущие здесь люди успели занять все лучшие места. Найти свободный берег, да ещё и доступный для автомобиля, абсолютно невозможно. Напрасно мы вглядываемся в каждую ложбинку – там или городок, или нет съезда к морю. И только когда начинает смеркаться, мы замечаем стоянку на краю дороги, с которой круто вниз, до самой воды, уходит грейдер. Идеально! Большой дороги не видно (она остаётся далеко наверху), прекрасный пляж, скалы, деревья… Просто мечта! Кто и зачем построил туда дорогу, мы так и не поняли. Возможно, скоро здесь будет дом или маленькая гостиница, но сейчас никого нет. Наше счастье немного омрачает только огромная куча щебня на въезде. Если мы её проедем, то дорога вниз открыта. Начинаем готовить проезд.

Ближе к границе с Грузией

погода менялась на глазах

ОДНИ НА МОРЕ. НАША ГОЛУБАЯ ЛАГУНА

Турецкие дорожники постарались на славу – щебень полностью перекрывал дорогу, а объехать его никак не получалось, потому что в траве нащупывался обрыв. После первых примерок стало понятно – попробовать можно, но левое колесо пройдёт буквально в нескольких сантиметрах от края обрыва, что потребует максимального контроля, иначе машина завалится на бок. Да и куча щебня даже после косметической правки лопатами всё равно оставалась проблемой, и внедорожники заметно кренились на бок. Причём угол наклона был критическим, а колесо почти висело на краю. Наступили лёгкие сумерки, я безуспешно искал альтернативный проезд и уже готов был дать отбой, как вдруг услышал шум двигателя, шелест гравия под колёсами и крики: «Хорошо, хорошо, давай!» Один из членов нашей группы Дима Батуро всегда был смел до безрассудства. Он немного подвинул щебень и, несмотря на опасные углы крена, прошёл на грани фола. Дальше было уже легче, первая машина обозначила траекторию и придавила щебень. Следующим проехал Алексей Климов на Toyota FJ Cruiser, а потом и я на Toyota Hilux. Было уже темно, когда мы, не веря в свою удачу, спустились к морю. Это была прекрасная ночь! Дул тёплый ветер, шумел прибой, вдалеке, где-то вблизи Кипра, молнии беззвучно рассекали небо. Высоко над нами бесшумно мчали по трассе машины, но мы их не видели и не слышали. У нас оставалось купленное в Грузии вино, и в тот вечер мы окончательно убедились, что саперави – лучший сорт грузинского винограда. Разговоры ушли далеко в ночь, но никто не хотел спать… В солнечном свете стоянка оказалась ещё прекрасней. Это была небольшая бухточка, слева и справа отгороженная скалами, и галечный пляж, в который мы тут же воткнули зонтик, двумя годами ранее купленный по случаю дождя в Лаосе. Мы так хотели солнца, мы так по нему соскучились, что почти до вечера ловили его щедрые лучи (а следующие несколько дней расплачивались за это жаркое общение стонами, надевая или снимая одежду). Уезжать не хотелось, но мы и без того выбились из графика – нас ждали Курдистан, озеро Ван и легендарный Арарат.

Баязет. Он же дворец Ицхака-Паши, описанный в романе Пикуля.

Здесь держали трудную оборону русские войска

Один из знаков на турецком автобане.

Удивила точность ограничения для легковых

авто — 82 км/ч

После городка Силифке дорога уходит в сторону от моря. Пейзаж в очередной раз меняется, и теперь в нём доминируют жёлтые и коричневые тона. Мы рассчитывали доехать до столицы Курдистана Диярбакыра, но было уже поздно, так что пришлось сделать остановку в Газиентепе. До границы с бесконечно воюющей Сирией – километров 50–60. Ради интереса даже спросили у «Гугла», сколько отсюда до охваченного огнём Алеппо, и навигация бодро отрапортовала, что проехать нужно каких-то 150 км (в нашем случае меньше трёх часов). Обстановка в городе более серьёзная, чем в остальной стране, на въезде стоят военные патрули и досматривают машины. На улицах можно увидеть БТРы и небольшие группы солдат. На нас глядят с любопытством, но особо не проверяют. Победитель щебня Дима Батуро очень ждал Диярбакыра. Он утверждает, что в центре города есть старинная крепостная стена, длиной несколько километров. И правда, в центре, куда нас пропускают военные, высится монументальная конструкция. В древности она защищала Диярбакыр по периметру, но со временем город разросся далеко за пределы крепости. Забраться на стену оказалось легко – всё открыто и доступно. На одном из её уровней прячется довольно мрачная кальянная (похоже, без опиума тут не обходится), а дальше ступени ведут на самый верх…

Дул тёплый ветер, шумел прибой, вда­леке, где-то вблизи Кипра,

молнии беззвучно рассекали небо

ДОГУБАЯЗИТ

Мы в глубине нетуристической Турции. Дороги всё больше напоминают наши, и в целом чувствуется бедность региона. Пейзаж не похож на то, что мы видели до сих пор, – здесь он горный, почти без растительности, кое-где видны военные наблюдательные посты (совсем рядом граница с Ираном и Азербайджаном). Сам Догубаязит – город очень провинциальный и, наверное, самый «восточный» в нашем понимании. Заселён он преимущественно курдами (по крайне мере почти все, с кем мы общались, были курдами). Как известно, у этого народа непростая история, он оказался разорванным между тремя странами: Турцией, Сирией и Ираком. Курдистан – постоянная головная боль турецких властей. Много лет Курдская рабочая партия ведёт непримиримую борьбу за независимость. Причём делает это не самыми безобидными способами, иногда не гнушаясь откровенного террора. Турки платят той же монетой и периодически проводят ответные жёсткие рейды… Догубаязит – городок заштатный, но мы здесь не просто так. Первое – это, конечно, крепость Баязет, описанная в одноимённом романе Валентина Пикуля (по этому произведению даже сняли фильм), второе – известная на весь мир гора Арарат (в турецком варианте Агри-Даг). При этом я вряд ли ошибусь, если скажу, что больше половины наших соотечественников до сих уверены, что Арарат находится в Армении. Возможно, виной тому коньячный бренд «Арарат», который мы знаем чуть ли не с самого детства. Крепость Баязет (здесь её называют Дворцом Ицхака-Паши) расположена на возвышении на краю города. Уже после поездки я перечитал пикулевский роман и чем больше читал, тем больше удивлялся, как много с тех пор поменялось. Не совпадали ни расположение главной площади (Мейдана), ни возможность крепости вместить почти 2 000 человек. Позже, рассматривая гравюры, стало понятно, что крепость была перестроена. Сегодня это полностью отреставрированный памятник, не сохранивший никаких следов той бойни, что произошла в этих местах в конце XIX века. Более того, выяснилось, что нам крупно повезло, потому что мы были здесь в мае и видели город зелёным и красивым. Судя по описанию Пикуля, летом здесь настоящий ад. А когда представляешь тогдашние баталии, жуткую жару, сотни погибших – голова идёт кругом… А если отъехать от Догубаязита километров двадцать, в сторону Персии (Ирана), вам откроется величественный вид на Арарат… Или не откроется, поскольку поймать абсолютно чистое небо довольно сложно. Нам повезло только наполовину. Мы почти увидели очертания обеих вершин, но зацепившееся за них облако никак не хотело уходить. Прождав около часа, мы сравнили картинку с той, что была на одноимённой бутылке коньяка, заранее купленной нашим штатным историком Вячеславом Мушинским, и через какое-то время мы пришли к выводу: да, это он, Арарат! При этом никого не смутил тот факт, что на армянском бренди вершины нарисованы такими, какими их видно со стороны Армении.

Путь до стоянки был нелёгким. Чтобы спуститься

вниз мы потратили больше полутора часов

Пришло время возвращаться домой и, само собой, снова ехать через Грузию. Вот он шанс проверить второй погранпереход с выходом около грузинского Ахалцихе. Для этого, правда, придётся преодолеть ещё около 600 км. В тот день было всё: яркое солнце, сильный ветер, налетевшие тёмно-синие тучи, сумасшедший ливень с градом, перевал со снегом, тяжёлая туча на перевале… Мы получили море ощущений и одни из лучших турецких фото. Какое-то время мы долго ехали вдоль границы с Арменией, настолько близко, что телефон успел зацепиться за местные вышки и приветствовал нас радостным смс: «Добро пожаловать в Армению!» Конечно, снимать с коптера вдоль границы не особо дружащих между собой государств (между Турцией и Арменией даже нет открытых погранпереходов) было не лучшей идеей, но я наконец решился включить режим «Спорт», и теперь летающее чудо техники разгонялось аж до 85 км/ч, что кардинально меняло возможности съёмки. Граница на пункте «Вале» оказалась вполне адекватной – транспорта минимум, вопросы и досмотр самые обычные…

Несмотря на все политические сложности,

турки очень дружелюбны по отношению к русским

Так закончилось наше двенадцатидневное пребывание на территории Турецкой Республики, после которого я могу смело рекомендовать вам подобное путешествие на собственной машине. При желании из России в Турцию по суше можно попасть всего лишь за сутки. Мы не рискнули пользоваться паромами, зная дуболомство таможен в наших портах (у нас есть опыт трёхмесячного возврата машин из Малайзии в 2013 году). Если очень рано стартовать из Владикавказа, то, пройдя КПП «Верхний Ларс», можно быстро оказаться в Грузии. До Тбилиси около 200 км Военно-грузинской дороги, а от Тбилиси до Батуми — 380. Так что поздним вечером можно запросто пересечь турецко-грузинскую границу (она работает 24 часа в сутки). Хотя, на мой взгляд, такой план преступен, и нельзя проезжать гостеприимную Грузию на такой скорости… Мы, кстати, и не стали, заночевали в Боржоми и только через день, к вечеру, припарковали машины в Волгограде. Отсюда начнётся наш следующий этап: снова по Грузии, Азербайджану, Ирану, ОАЭ и, иншалла, по Саудовской Аравии и Иордании.

Текст Алексей Камерзанов

Фотографии Автора и участников экспедиции