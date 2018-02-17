Внедорожники в правовом поле

Страсти по Техрегламенту по-прежнему не утихают, но специалисты тюнинга советуют не ждать милости от законотворцев, а действовать самостоятельно, вооружившись настойчивостью и юридическими знаниями

Изучая реальный опыт процесса внесения изменений в конструкцию, мы стараемся собирать мнения людей, непосредственно занимающихся внедорожным тюнингом. Недавно мы поговорили с руководителем компании Pajero Shop Алексеем Князевым, который дал конкретные, проверенные личным опытом советы по документальному внесению изменений на примере охотничьего фургона, оборудованного примерно так же, как и большинство внедорожников.

Зарегистрировать силовой бампер сегодня очень сложно.

А вот такую защитную трубу — легко

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, КАК ПОВЛИЯЛ ТЕХРЕГЛАМЕНТ НА ВАШ БИЗНЕС?

С началом кризиса доллар подорожал практически в два раза, что сразу резко повысило стоимость допоборудования. В итоге суммы, которые владельцы готовы выложить за проект, серьёзно сократились. Раньше обычным был бюджет в 1–1,5 млн рублей за полностью подготовленную машину. Сейчас ничего такого и близко нет. Хотя народ понемногу начинает приспосабливаться, и одновременно появляются варианты легального оформления переделок, абсолютно бюджетные. Кстати, я считаю, что само по себе наличие Техрегламента – это правильно. Конечно, у нас искажено его исполнение. Примерно так же как вводили запрет на иностранных водителей такси – закону было много лет, но прижали внезапно. Также и Техрегламент – он родом из 1990-х, а отлавливать водителей подготовленных машин ринулись только сейчас. При этом, несмотря на такое жёсткое следование Техрегламенту, представители ответственных за него структур сами до конца не понимают, что и как делать. И в общем, не особо спешат как-то друг с другом взаимодействовать. Например, есть два десятка компаний по всей России, которые сертифицированы НАМИ и занимаются проверкой того, что установлено. С какой стати ГИБДД должна решать, что можно, а что нет? Да и сами органы технадзора были в шоке от такого применения Техрегламента, но сейчас, к счастью, всё меняется – по крайней мере больше не надо машину разбирать, достаточно показать её в конечном виде. Большинство инспекторов технадзора вполне адекватны и сегодня работают достаточно чётко. Они, например, честно говорят, что передний силовой бампер и люстру на крыше мы не пропустим, нам запретили. В такой ситуации я бы порекомендовал, и это совершенно по силам каждому, оформить всё, кроме бампера, который легально не оформить никак. Может быть, где-то в южных регионах и вписывают бамперы с люстрами в свидетельство о регистрации. Я сам видел документы, где прямо так и было написано: «Люстра на крыше, свет вокруг». Оформлены они, прямо скажем, не совсем честно. Таким ведь не то, что в страны ЕС въезд запрещён, им вообще нельзя передвигаться по обычным дорогам. Ну так вот, зарегистрировать можно все остальные изменения – колёса, дуги, задние бамперы, лестницы, багажники, шноркели, то есть весь внешний обвес, кроме переднего бампера. Хотя насчёт него, на мой взгляд, можно подать в суд и выиграть – это, как выяснилось, не так сложно. Потому что по идее даже представители НАМИ говорят, что бампер можно внести как изменение. Да, он не должен быть сварен из первого попавшегося профиля, должен иметь безопасные минимальные радиусы закруглений внешних углов, но его можно узаконить. Просто он должен быть, скажем так, похож на оригинальный. Если его ещё и покрасить в цвет машины, то шансы узаконить повышаются.

Верхний свет на дорогах общего пользования лучше снять.

Соседство крюка и розетки 220 V удивляет

ПЕРЕЙДЁМ К КОНКРЕТНЫМ ПРИМЕРАМ. СКОЛЬКО ЭТАПОВ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОШЁЛ, НАПРИМЕР, ЭТОТ АВТОБУС?

Важно правильно подготовить документы, а мы, делая всё в первый раз, допустили много ошибок. И так как это была клиентская машина, то первым делом выяснилось, что неправильно оформлена доверенность. В ней обязательно нужно указать, что владелец разрешает внесение изменений. Дальше важно, чтобы фотографии устраивали органы контроля. Например, на рамке переднего номера не было самоустановленных камер обзора, а сама фотография соответствовала сезону. В нашем случае всё тянулось долго, так что успел выпасть снег, и пришлось перефотографироваться в зимнем антураже. Ещё один момент – мы установили увеличенный бак на 95 литров. Указали это в перечне изменений, но не написали объём, а его надо прописывать обязательно. И ещё рядом непременно указать, сколько весит сам бак, поскольку каждая доработка может изменить полный вес. Вот такие моменты требуют внимания.

Между прочим, сотрудники технадзора вполне адекватны, многие мелочи с ними можно решать напрямую. Никаких предложений о взятке нам не поступало, а общаться можно даже по электронной почте, то есть если процессом заниматься вдумчиво, многое можно сделать не выходя из дома. Даже фотографии отправлять. На мой взгляд, все легальные изменения можно внести за месяц. Общение выглядит так: письмо по электронной почте в НАМИ, ответ в течение трёх дней, оплата, после неё приехал, забрал документы. К этому моменту уже есть представление, что в нём будет написано. Соответственно в сервисе, где устанавливаются элементы, подготавливаем документы на все детали. Тут тоже, кстати, есть варианты упростить себе задачу. Например, сертификация для многих элементов, тех же топливных баков, не требуется, поскольку обязательна сертификация только серийных деталей, а единичных – необязательна. И мы доказали, что на самом деле сертификация на многое не нужна. В органах контроля, в НАМИ были очень удивлены, но тем не менее подтвердили – это действительно так. То есть если оформлять все бумаги юридически грамотно, досконально изучив закон, а не заниматься их покупкой не глядя, можно оформить и недорого, и безупречно. Возвращаясь к процессу оформления, переходим к визиту в ГАИ. Там самое сложное – это правильно переписать VIN, потому что он длинный, а само заявление заполняется за три минуты, не больше. Отдал заявление, жди три недели и всё!

Лестница выглядит воздушной, но прочность

её проверена стокилограммовым пассажиром

СКОЛЬКО ДЕНЕГ В ИТОГЕ ПОТРЕБУЕТСЯ?

Сейчас услуги официально подешевели. Мне при оформлении в НАМИ всё обошлось в 6 000 рублей, а это ещё в те времена, когда надо было предоставлять фотографии «голой» машины, до переоборудования. Сейчас можно уложиться даже в 3 500 рублей за разрешение из НАМИ и 800 рублей за бумажку или две для ГИБДД. Кстати, поскольку мы по-прежнему занимаемся тюнингом, то создали специальную компьютерную программу, в которой ставим «галочки», какие элементы устанавливаются, и выдаём клиенту весь комплект необходимых документов для самостоятельного внесения изменений. Прямо готовый комплект: заявление в НАМИ, заявление в ГИБДД, декларация для ГИБДД от сервиса, где производилась установка, и всё – можно ехать узаконивать. Конечно, надо трезво оценивать, какое «железо» вы собираетесь прикрутить к внедорожнику. Мне встречались машины, у которых, например, к пятнадцатидюймовым колёсным дискам была приварена арматура, чтобы на них держались шестнадцатидюймовые шины. Таким, конечно, не место на дороге, и их правильно не сертифицируют, так же как и машины со швеллером вместо бампера впереди. Поэтому очень важна конструктивная сторона вопроса – грамотно сделанная и установленная деталь.

А КАК НАСЧЁТ ТЮНИНГА КРОССОВЕРОВ В КАЧЕСТВЕ БЮДЖЕТНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ТЯЖЁЛОМУ ВНЕДОРОЖНИКУ?

Развитие полноценного внедорожного тюнинга стало не только дорогим, но и малоинтересным. Например, если посмотреть на спортивный сегмент, то там чаще всего побеждает тот, чья команда богаче. Другая крайность – «шашлычные» клубные выезды – тоже отходят в прошлое. Уже несколько лет они не вызывают прежнего интереса. Сейчас для соревновательной части подобных состязаний затрачивается максимум полдня подготовки – это несерьёзно. Да и народ в массе перестал так резво строить большие машины. Поэтому да, почему бы не предложить тюнинг новой аудитории – владельцам кроссоверов. Большинству рыбаков и охотников кроссовера вполне достаточно. Можно даже собрать некий виртуальный комплект переделок. Изначально он был для Pajero IV, но и для кроссовера, того же Mitsubishi Outlander, тоже подойдёт. Прежде всего это фаркоп, который защищает задний бампер, потому что большие задние свесы сейчас практически у всех машин. Второе – «передний силовой агрегат», как мы его называем, прочный модуль, за который можно поднимать машину и к которому крепится лебёдка. Третье – пороги. Подвеску с чуть большими, чем штатные, колёсами, например 32”. На крышу даже не багажник, а платформу, на неё тент-палатку. Следующий пункт – это лебёдка в штатный передний бампер с площадкой. Далее свет. Итого всего выйдет в районе 400 000 рублей. Этого вполне достаточно для любого, кто захочет присоединиться к покатушкам даже на кроссовере. И всё это не составит труда легализовать самым юридически чистым образом, главное – внимательно читать регламентирующие документы и тщательно готовить свои!

Текст и фотографии Евгений Хапов