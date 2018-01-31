УАЗ Профи Молочник: ульяновская полуторка обзавелась новой модификацией

УАЗ Профи вышел на рынок прошлой осенью, но продажи идут очень слабо. По нашим данным, за три месяца 2017 года было реализовано лишь 226 Профи. Для того чтобы хоть как-то увеличить спрос, в Ульяновске начали представлять все новые версии своей полуторки. К примеру, на осенней выставке Комтранс стоял Профи с автовышкой. А недавно появилась информация, что отныне можно заказать и Профи с цистерной для молока.

Сам УАЗ, разумеется, «бочки» не делает. Производством надстроек с цистернами занимается ульяновская компания СпецАвто, которая давно сотрудничает с УАЗом. В частности, именно эта фирма устанавливала свои надстройки на «головастики», а с появлением Профи взялась и за него.

На шасси размещена платформа, к которой притянута специальными стяжками цистерна. Изготовлена она из нержавейки толщиной полтора миллиметра. Внутри также предусмотрен пятисантиметровый термоизоляционный слой. Емкость разделена на два отсека, суммарный объем которых составляет полторы тысячи литров. Дополнительно возможен и монтаж холодильной установки, которая позволяет поддерживать температуру внутри цистерны от двух до шести градусов. Надстройку можно разместить как на задне-, так и на полноприводном шасси.

Продаваться Профи-молоковозы будут через официальных дилеров. Доплата за установку цистерны на шасси составит от 187 до 300 тысяч рублей в зависимости от наружного материала емкости (окрашен или покрыт нержавейкой). Рефрижераторная установка добавит к цене еще 160 тысяч рублей. Таким образом, при стоимости базового Профи 750 тысяч, за полностью укомплектованный «молочник» придется отдать чуть больше 1 млн 200 тысяч рублей.