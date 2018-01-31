Китайская марка Roewe решила посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200

В родословной этого автомобиля можно обнаружить английские, российские и японские корни. В 2004 году концерн SAIC купил лицензию на выпуск английских автомобилей Rover 25 и Rover 75. Притом права на бренд Rover китайцы приобрести не смогли, но это их совершенно не смутило и они создали новую марку — Roewe, под которой и начали делать «Роверы».

В свою очередь, в 2011 году в Китае началось производство коммерческих автомобилей марки Maxus на вывезенном из Англии оборудовании фирмы LDV, которую китайцы купили у прежнего владельца — российской Группы ГАЗ. А финальным штрихом стала покупка компанией лицензии на производство двигателей Mitsubishi.

Вот так, с миру по нитке и был создан новейший внедорожник Roewe RX8. Машина базируется на рамной платформе внедорожника Maxus D90, выпуск которого начался в Китае летом прошлого года. Правда, Roewe RX8 получился меньше своего собрата, длина которого превышает пять метров, в то время как длина Roewe составляет 4 923 мм.

Платформа также была укорочена на 100 мм (2 850 мм). Тем не менее, оба внедорожника имеют три ряда сидений и один и тот же двигатель — лицензионный двухлитровый турбомотор Mitsubishi мощностью 224 л.с. (360 Н∙м), с которым на пару трудится шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Привод — только полный, с понижающей передачей. В перспективе машина обзаведется двухлитровым турбодизелем, но случится это не ранее следующего года. Какое-то время Roewe RX8 будет играть роль флагманского внедорожника, однако уже известно, что китайцы разрабатывают более крупную модель, которая получит имя Roewe RX9 — именно она и станет флагманом марки.