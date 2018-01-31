«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго

30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана.

Получение ОТТС означает, что машина соответствует всем обязательным требованиям и вскоре выйдет на российский рынок. По габаритам кросс-седан почти не отличается от кросс-универсала: длина и ширина — те же 4 424 и 1 785 мм, соответственно. Правда, по высоте пятидверка на 11 миллиметров выше (видимо, из-за наличия рейлингов).

Напомним, что расширение линейки версий внутри подсемейства Lada Vesta Cross напрашивалось само собой: кузов универсала ниже подоконной линии полностью идентичен кузову седана, поэтому последнему без особенного труда имплантировали элементы обвеса и детали подвески от пятидверного «кросса».

Стоит добавить, что седан Lada Vesta Cross создаст вокруг себя фактически новый класс автомобилей: из кросс-седанов, которые отличают пластиковый обвес и увеличенный клиренс, на российском рынке представлен только дорогой (от 2 430 000 рублей) Volvo S60 Cross Country, который, понятное дело, не является конкурентом «Весте».

Кстати, ранее сообщалось, что компания Renault планирует со временем вывести на рынок «приподнятую» версию «Логана» — для такой машины нужно заново разработать только задний бампер, а остальные специфические компоненты подвески и декора уже существуют. Но АВТОВАЗ, похоже, в этом направлении сработал оперативнее.

Добавим, что седан Lada Vesta стоит на 32 000 рублей дешевле универсала. Поэтому, если пятидверный Cross предлагается дилерами минимум за 770 900 рублей, то четырёхдверный должен стоить куда более приятные 738 900. А уж если гамму «псевдопаркетников» расширят более простыми версиями, тиражи «Весты» будут только расти.