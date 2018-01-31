«Буханке» исполнилось 60: УАЗ готовит подарок

В конце января 1958 года конвейер Ульяновского автозавода покинул первый серийный автомобиль УАЗ-450

К юбилею уазовцы приготовили заслуженному грузовичку небольшой подарок: будущим летом появится юбилейная спецверсия «буханки». Как уверяет пресс-служба Ульяновского автозавода, это будет «довольно интересный образец». Правда, пока представители марки по понятным причинам не раскрывают подробности, чем будет отличаться спецверсия от текущей серийной модели.

В простонародье машину прозвали «буханкой» — как принято считать, за своеобразную форму кузова, напоминающую буханку хлеба. По другой версии «буханкой» называли автомобиль, который перевозил продукты, а санитарный автомобиль именовали «таблеткой», тем самым подчеркивая предназначение фургона. Вообще, УАЗ выпускал следующие версии модели: бортовой грузовик УАЗ-450Д, цельнометаллический фургон УАЗ-450, санитарный автомобиль УАЗ-450А, а также микроавтобус УАЗ-450В.

В 1959 году был подписан первый контракт об изготовлении на экспорт 35 «санитарок» — машины отправились бороздить просторы дорог Албании, Индонезии и Сирии. В 1966 году семейство УАЗ-450 подверглось первой модернизации — автомобили получили более мощный верхнеклапанный двигатель, четырехступенчатую коробку передач, было изменено внешнее оформление кабины водителя. В результате всему семейству полноприводных машин присвоили индекс УАЗ-452.

В 2007 году «буханке» перепали такие новшества как гидроусилитель руля, ведущие мосты типа «Спайсер», а также несколько мелочей вроде многофункционального рулевого переключателя и другого замка зажигания. Более глубокая модернизация датирована 2016 годом: результатами обновления стали усиление рамы и кронштейнов кузова, улучшение шумоизоляции двигателя и шумовиброизоляции кузова, а также некоторая доработка интерьера.

Первого преемника «буханки» начали создавать перед самым распадом СССР, в 1989 году, однако во времена «лихих девяностых» разработка просто не добралась до конвейера. Затем были полукапотные «вагончики» УАЗ-3165 «Симба», которые впервые показали на Московском автосалоне 1999 года, но проект пришлось на некоторое время отложить. В 2003-м представили автомобиль второго поколения — УАЗ-3165М, однако этот автомобиль тоже не стал серийным.

В Центре стиля ФГУП «НАМИ» попытались представить, какими могли бы стать новые микроавтобусы марки УАЗ. Вот только нового поколения «буханки», скорее всего, не будет: создание полноценного преемника Ульяновскому автозаводу не потянуть, поэтому компания работает над развитием коммерческих версий «Патриота» — грузовичков «Карго» и «Профи» (которые, как показала статистика, перетянули на себя немалую часть поклонников классической модели).