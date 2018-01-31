В Россию приехал обновленный Cadillac Escalade

На российском рынке начались продажи большого «американца» Cadillac Escalade обновленной версии. Причем обновления явно не символические: они коснулись не только списков оснащения, но даже двигателя и коробки передач.

Большой внедорожник сохранил прежний 6,2-литровый V8, однако мощность двигателя была увеличена с прежних 409 л.с. до 426 л.с.. Кроме того, у мотора сменился «напарник»: теперь место шестиступенчатого автомата занимает восьмиступенчатый. В обновленной модификации разгон до сотни занимает у Escalade 6,7 секунды, а заявленный расход топлива в смешанном цикле достигает 13,1 литра на 100 километров пути.

Кроме того, в обновленной версии Escalade стал более технологичным: у него появилась система автоматической парковки, которая может самостоятельно запарковать немаленький автомобиль как параллельно, так и перпендикулярно. К тому же зеркало заднего вида — теперь электронное: на него выводится изображение с широкоугольной камеры заднего вида, оснащенной омывателем. Заявлено, что с таким зеркалом угол обзора увеличивается сразу в четыре раза по сравнению с обычным зеркалом.

После таких обновлений Escalade ожидаемо прибавил в цене: теперь он обойдется минимум в 4 990 000 рублей, в то время как до обновления цены на него начинались с 4 850 000 рублей. Всего же доступных комплектаций в России три, модификаций кузова — две (стандартный Escalade и более просторный Escalade ESV), а мотор — один. Самый дорогой Escalade на данный момент — «длинный» ESV в комплектации Platinum. Обойдется такой автомобиль в 7 190 000 рублей.