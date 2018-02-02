Названы российские цены на обновленный Kia Sorento Prime

Компания Kia объявила стоимость и сроки начала продаж модели Sorento Prime 2018 модельного года. Модернизированный кроссовер оказался даже дешевле предшественника, получил доступный передний привод, и теперь сразу две комплектации укладываются в ценник менее 2 млн рублей.

Начиная с 1 февраля 2018 года, в официальной дилерской сети стартуют продажи обновленного Kia Sorento Prime. Корейцы не только добавили вседорожнику самую дешевую «входящую» версию, но и снизили цены на некоторые исполнения среднего уровня (на топовые — повысили).

Отныне «Прайм» можно приобрести по цене от 1 849 900 рублей за базовую комплектацию Classic с бензиновым двигателем 2,4 л (188 л.с.), передним приводом и 6-ступенчатым автоматом. Верхняя планка — это модификация GT-Line с мотором 3,5 л V6 (249 л.с.) за 2 779 900 рублей.

Начальный переднеприводный вариант «Классик» располагает простыми двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, отделанными кожей рулем и селектором КП, галогеновыми противотуманками, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, ножным стояночным тормозом и базовой аудиосистемой.

Начиная с комплектации Comfort за 1 999 900 рублей Sorento Prime располагает полным приводом с системой управления тягой в поворотах АТСС, кожаной отделкой салона, глубокой тонировкой остекления, медиасистемой AV с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также камерой заднего вида.

В версия Luxe обновленный кроссовер доступен не только с начальным двигателем 2,4 л за 2 119 900 рублей, но и с 2,2-литровым дизелем CRDI (200 л.с.) и новым 8-ступенчатым автоматом по цене 2 299 900 рублей. В список оснащения уже входят светодиодная передняя оптика, датчик дождя и электропривод водительского кресла с регулировкой по 10 направлениям.

Средняя комплектация Prestige помимо моторов 2,4 л (2 289 900 рублей) и турбодизеля 2,2 л (2 469 600 рублей) может оснащаться самым мощным 249-сильным бензиновым агрегатом 3,5 л V6 за 2 529 900 рублей. В этом исполнении появляется 7-местная компоновка салона. Оборудование здесь тоже внушительное: LED-фонари, 18-дюймовые колеса, приборная панель Supervision с 7-дюймовым TFT-дисплеем мультимедийный комплекс AVN с 8-дюймовым дисплеем и навигацией, а также премиальная «музыка» Harman/Kardon с 8 динамиками.

Максимальная комплектация Premium предлагается исключительно с моторами 2,2 л CRDi (2 699 900 рублей) и V6 3,5 л (2 759 000 рублей). На этом уровне доступны разные цвета обивки салона: черный, темно-коричневый, черно-бежевый или черно-серый. Такой «Прайм» оснащается более продвинутыми адаптивными LED-фарами, LED-противотуманками и панорамной крышей. Здесь же присутствует система автоматического выравнивания высоты кузова и комплекс электронных ассистентов (контроль слепых зон, круговой обзор, автоматическая парковка и т.д.).

Наконец, топовая модификация Kia Sorento Prime GT Line со спортивным стайлингом, усилителем руля на рулевой рейке (вместо вала) и более мощными тормозами стоит 2 779 900 рублей за версию с 3,5 л и 2 719 900 рублей — за исполнение с CRDI. Такой кроссовер может быть только пятиместным, с кожаной отделкой черного цвета и контрастной прострочкой, а также черными глянцевыми декоративными вставками. Самый дорогой GT Line отличается наличием металлических подножек на порогах, двойными выхлопными трубами (для дизельного двигателя), окрашенными в красный цвет тормозными суппортами и возможностью изменять положение переднего правого сиденья со второго ряда.