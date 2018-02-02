Volkswagen рассказал, когда привезет в Россию Teramont и новый Touareg

Российская линейка Volkswagen вскоре должна пополниться полноразмерным кроссовером Teramont, который будет конкурировать с Toyota Highlander и Ford Explorer. А вслед за ним на наш рынок выйдет и давно ожидаемый новый Touareg.

Самый крупный кроссовер в линейке Volkswagen был представлен еще осенью 2016 года, однако на отечественный рынок, очевидно, попадает с задержкой. Впрочем, ждать осталось недолго — на российском сайте «Фольксвагена» уже запущена специальная промо-страница, посвященная «Терамонту». А в интервью агентству «Автостат» представители марки VW уточнили, что новинка поступит в продажу в конце весны 2018 года.

Цены и списки оснащения традиционно будут раскрыты ближе к старту продаж. В России «Терамонт» будет продаваться с полным приводом, 8-ступенчатым автоматом Aisin и, предположительно, двумя бензиновыми моторами (дизельных у модели пока нет). Базовый 2-литровый турбомотор TSI семейства EA888 имеет отдачу 238 л.с., а топовым агрегатом станет знакомая по «Туарегу» 3,6-литровая атмосферная «шестерка» FSI рядно-смещенной конфигурации VR6 мощностью 280 л.с.

Кстати, о новом Volkswagen Touareg тоже есть кое-какие новости. Премиальный кроссовер нового поколения должен появиться в России в течение лета 2018 года. Его мировая премьера состоится в апреле на автомобильной выставке в Пекине.

Автомобиль станет технологичнее, получит более дорогие материалы отделки и со стопроцентной вероятностью прибавит в цене, попутно высвободив нишу «около 3 млн» для более утилитарного Teramont.