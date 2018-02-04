Hyundai Santa Fe четвертого поколения показали на дизайнерских эскизах

В марте на международном автосалоне в Женеве дебютирует среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe нового, четвертого по счету поколения. Хотя дизайн новинки пока держится в секрете, представление об ее облике уже можно составить по тизеру и скетчам, которые опубликовала Hyundai Motor.

Судя по рисункам, по многим стилистическим решениям новый Santa Fe будет перекликаться с компактным кроссовером Hyundai Kona. В частности, он получит похожую решетку радиатора и «двухэтажное» решение передней светотехники — наверху узкая полоска «поворотников» и габаритных огней, в бампере — ближний и дальний свет.

Технических подробностей о Hyundai Santa Fe четвертого поколения пока нет. Известно, что кроссовер станет первым в мире автомобилем, оснащенным системой распознавания присутствия задних пассажиров Rear Occupant Alert, которая предупредит о них водителя, когда тот выходит из машины. Кроме того, ожидается модернизированная система обнаружения транспорта, движущегося в поперечном направлении — она получит функцию автоматического торможения.

Напомним, Hyundai Santa Fe нынешнего поколения выпускается с 2013 года. В России модель предлагается в стандартной (5 мест) и удлиненной (7 мест) версиях. Стандартная модификация доступна с бензиновым мотором 2.4 (171 л.с.) или дизелем 2.2 (200 л.с.). Удлиненная — с тем же дизелем 2.2 или бензиновым 3.0 (249 л.с.). Все версии имеют автоматическую коробку передач и полный привод.