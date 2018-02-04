Peugeot сделает купеобразный кроссовер

Ожидается, что модель выйдет на рынок в начале 2020 года и получит индекс 4008. О том, что Peugeot планирует выпуск купеобразного кроссовера, пишет AutoЕxpress. По информации издания, новинку построят на модульной платформе EMP2 концерна PSA, которая является основой многих моделей Peugeot и Citroen.

В моторную линейку будущего 4008 войдут трехцилиндровые бензиновые моторы семейства PureTech и дизельные двигатели рабочим объемом 1.6 и 2.0 литра.

Кроме того, будут модификации с гибридной силовой установкой. Предположительно, в ее состав войдут мотор 1.6 THP, который будет работать в паре с одним или двумя электромоторами. Суммарная отдача в зависимости от версии составит 240 л.с. и 300 л.с. соответственно.