В России ожидается появление обновленного Nissan Qashqai

В 2017 году на автосалоне в Женеве Nissan представил обновленный кроссовер Qashqai, который получил более стильную внешность и обзавелся более качественными материалами отделки. Но перспективы появление новинки в России были туманны. И вот теперь появилась некоторая конкретика.

В России сейчас продается дорестайлинговый вариант «Кашкая», но в Nissan планируют довезти до нашей страны обновленный вариант. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки. Но точные сроки выхода новинки в России пока не сообщаются.

Один из самых популярных кроссоверов в России и Европе ранее пережил обновление, причем легкими штрихами здесь дело не обошлось. Компания Nissan произвела доработки по всем направлениям — от внешности и интерьера до шасси и электронных систем безопасности.

Дизайн передней части кузова сохранил узнаваемость, но получил более резкую архитектуру в стилистике «V-motion». Это касается и новой решетки радиатора, и световой графики передней оптики, а также характерных «бумерангов» светодиодов задних фонарей. В заводскую палитру цветов окраски кузова Qashqai добавили новые цвета Chestnut Bronze и Vivid Blue, в последний из которых были выкрашены эффектные выставочные «Кашкаи».

В интерьере поклонники Nissan быстро заметят новый руль с переработанной комбинаций клавиш управления на мультифункциональном руле. Производитель изменил конфигурацию кнопок и отсек нижнюю часть обода на модный нынче спортивный манер. Мультимедийная система Nissan Connect обзавелась новым интерфейсом, а за аудиосопровождение отвечает премиум-акустика Bose с 7-ю динамиками. Особые «премиальные» ощущения положены обладателям максимальной комплектации Tekna+. Сидения этой версии получили обивку нежной кожей Nappa, а в центральной части кресел сформирован стильный узор так называемой елочкой.

Вдобавок ко всему Nissan Qashqai получил перенастроенную подвеску и рулевое управление, которые призваны повысить комфорт и улучшить управляемость кроссовера. Комплекс мер по улучшению шумоизоляции (применение новых материалов и увеличение толщины заднего стекла) привел к снижению уровня паразитных шумов от дороги, встречного воздуха и качения шин. Моторная гамма «Кашкая» не изменилась.

Особый акцент в Nissan делают на новой системе автономного управления ProPILOT, которая обеспечивает контроль рулевого управления, подачи тяги и тормозной системы при движении в рамках одной полосы по скоростным автомагистралям.