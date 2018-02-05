Российские путешественники продолжают свой путь на атомном ледоколе

31 января 2018 года российские путешественники под руководством Богдана Булычева и информационной поддержке журнала «Клуб 4х4»продолжили обратный путь рекордной экспедиции «Диксон», новым событием стала поездка на атомном ледоколе «Таймыр», одном из самых больших ледоколов в мире.

После установления рекордов Гиннесса, России и Европы за достижение самого северного континентального населенного пункта в мире, поселка Диксона на Toyota Hilux в штатном оснащении, путешественники отправились в не менее тяжелый обратный путь до Москвы.

На обратном пути автомобили значительно прибавили в весе из-за набившегося в щели снега, и тем не менее тяжело, но уверенно справлялись с задачей, выезжая на полном приводе. Из-за огромного количества медвежьих следов в округе, на протяжении 3 ночей путешественникам приходилось ночевать в автомобилях. Как отмечают сами участники экспедиции, спать было вполне комфортно и очень тепло.

После участникам пришлось четверо суток пережидать пургу на метеостанции Сопкарга. За то время участники стали настоящими полярниками: сами добывали воду из реки и возили ее на снегоходах, парились в русской бане, отдыхали и ели строганину из северной рыбы.

Однако, главным событием обратного пути стало приглашение экспедиции на борт атомного ледокола «Таймыр», того самого, которого наблюдатели проекта уже видели в двух вирусных видео, где путешественники сначала стояли в нескольких метрах от проходящего мимо ледокола, а затем устраивали с ним гонку, в которой победу одержал дизельный автомобиль Toyota Hilux. Как сообщают участники экспедиции, когда они шли по фарватеру мимо ледокола, связались по спутнику с капитаном, и тот в качестве выигрыша в заезде, предложил довезти их до Дудинки.

Путь, который предстояло участникам преодолеть за 7 дней, на ледоколе они прошли всего за сутки. Экспедиционный центр РГО Экспо выражает огромную благодарность капитану и всей команде атом-ного ледокола «Таймыр», а также ФГУП «Росатомфлот» за содействие и оказанную помощь экспеди-ции.

Напомним, что все участники экспедиции — опытные путешественники: руководитель и организатор проекта Богдан Булычёв (Ярославль), знаменитый арктический путешественник и автор проекта Алек-сандр Еликов (Новый Уренгой), фотограф и видеооператор Антон Панов (Магадан), оператор телекана-ла Авто24 Игорь Мельник (Москва), а также путешественники и ответственные штурманы Евгений Ша-талов (Челябинск) и Дмитрий Лапшин (Севастополь).