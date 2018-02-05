У Volkswagen Tiguan появилась новая комплектация в России

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на кроссовер Tiguan в новой версии City, которая получила расширенный набор опций, дополнительный цвет кузова в палитре и сделала Tiguan одной из самых доступных в сегменте моделей с адаптивным круиз-контролем.

В новой компектации City кроссовер будет доступен как с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 125 или 150 л.с., так и с 1,8-литровым 180-сильным бензиновым двигателем, и с 2-литровым дизелем.

В оснащение Tiguan City входят система мониторинга слепых зон, аудиосистема Composition Media с цветным 8-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида, парковочный ассистент, интерфейс поддержки Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, электропривод крышки багажника и система бесключевого доступа.

Кроме того, у Tiguan City есть адаптивный круиз-контроль, работающий на скоростях до 160 километров в час. Заявлено, что в новой комплектации Tiguan стал одним из самых доступных предложений в сегменте с такой опцией.

Для Tiguan City доступен особый белый цвет White Silver, 17-дюймовые колесные диски Woodstock и светодиодная оптика. Опционально для этой комплектации предусмотрен пакет Innovation, в который входят адаптивные светодиодные фары и цифровая приборная панель. Также в качестве опции можно выбрать сиденья ErgoActive с функцией массажа или Vienna с кожаной отделкой и подогревом.

Стоимость кроссовера Volkswagen Tiguan в новой комплектации составляет 1 629 000 рублей, автомобиль доступен для заказа у дилеров с пятого февраля.

Ранее новую комплектацию получила и модель Volkswagen Polo. Новая версия Polo Drive создана на базе комплектации Trendline, в ее оснащение входят аудиосистема с сенсорным дисплеем диагональю 6,5 дюйма, поддержкой USB, Bluetooth и возможностью синхронизации смартфона, четыре динамика, камера заднего вида, подогрев передних сидений, климат-контроль (для версий с 1,4-литровым мотором), круиз-контроль.