Автомобили УАЗ будут «гонять» перед отгрузкой клиентам

В период корпоративного отпуска на Ульяновском автозаводе было выполнено более 700 работ по ремонту, профилактике и модернизации оборудования

На Ульяновском автомобильном заводе завершена установка стендов настройки ходовой части автомобиля, настройки света фар и стенда динамических испытаний производства компании DURR. Оборудование позволяет регулировать развал-схождение колёс и пучок света фар, а также проверять тормозные усилия и электронные системы. Испытания автомобилей проводятся автоматически, что позволяет значительно снизить количество гарантийных инженерных дефектов.

Также на территории Ульяновского автозавода построена новая испытательная полоса протяженностью почти 200 метров. Испытательная полоса включает 7 участков с различными видами дорожных покрытий. Среди них: булыжники, канаты, бельгийская мостовая, лежачий полицейский. Как уверяет производитель, трек обеспечивает более детальное тестирование узлов автомобиля во время динамических испытаний, что позволяет более тщательно выявлять возможные дефекты.

Кроме того, в январе была проведена модернизация главного кондуктора сварки автомобилей «Профи»: проведена полная замена пневмосистемы и внедрены дополнительные механизмы фиксации элементов кузова. Эти меры должны «существенно повысить точность геометрии кузова автомобиля» (во время тестов этой модели многие жаловались на качество сварки). Кроме того, проведена модернизация окрасочных роботов, завершен ремонт подвесных и напольных конвейеров.