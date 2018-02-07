Новый Mercedes-Benz Sprinter: Дизель V6, полный привод и автомат с 9 ступенями

Mercedes-Benz представил сегодня новое, третье поколение коммерческого семейства Sprinter. У него новые агрегаты, привод и оснащение. И уже известно, когда новинка стартует в России. Корреспондент АвтоВестей находится на презентации и передает с места событий.

Как и ожидалось, фургон и сопутствующие версии получили фамильные черты дизайна всех новых «Мерседесов», а фронтальная часть напоминает передок нового пикапа Х-Класса. Новинка будет выпускаться с восемью вариантами кузовов: шасси, пикап, цельнометаллический фургон, микроавтобус и т.д. Вместе с несколькими вариантами высоты крыши и колесной базы это в сумме дает больше 1700 комбинаций автомобиля.

Диапазон полных масс — от 3 до 5,5 тонн, максимальный объем фургона — до 17 кубометров, а к полному и заднему приводу теперь добавлен и передний (с ним грузоподъемность на 50 кг выше, а погрузочная высота на 80 мм ниже). Кроме того, в списке опций впервые появились композитные прогрессивные задние рессоры, которые предлагаются на задний и передний привод, и повышают грузоподъемность на 12 кг. Также впервые в этом сегменте на задний мост 5-тонных версий предложены не только сдвоенные, но и односкатные шины.

В списке систем безопасности — камеры кругового обзора, контроль полосы, «слепых зон» и уровня усталости водителя, адаптивный круиз-контроль, функция коррекции курса при уводе боковым ветром, комплекс предупреждения об угрозе аварий при выезде задним ходом с парковки, автоматическое управление дальним светом (светодиодные фары — опция), датчик дождя. Руль — с электроусилителем (кроме версий 4х4).

Салон нового Sprinter компания ранее уже рассекретила. Он аккумулировал в себе идеи существующих легковых «Мерседесов» — рулевое колесо с сенсорными функциональными зонами, рычаг АКП на рулевой колонке, клавиши электрической регулировки кресел в форме сиденья, вентиляционные отверстия в авиационном стиле и многое другое. Медиасистема MBUX — как на новом A-Class.

«Спринтер» предложит массу мест для хранения различных предметов и несколько комбинаций салона с креслами различного уровня комфорта. Кроме того, новое семейство получит опциональный телематический комплекс Mercedes PRO, способный собирать, обрабатывать и передавать через облачные сервисы всю маршрутную информацию операторам корпоративных парков.

В моторную гамму войдут как бензиновые (для США и Канады), так и дизельные варианты. Дизель объемом 2,1 л развивает, в зависимости от исполнения, 114, 143 и 163 л.с. Кроме того, Sprinter получил и 3-литровый дизельный V6, который развивает 190 л.с. и 440 Нм — такой мотор будут ставить на самые большие и тяжелые версии.

Коробок передач — три на выбор. Базовый вариант — это новая 6-ступенчатая «механика». Дизельные варианты с задним и полным приводом (распределение тяги по осям — 35:65) получат 7-ступенчатый автомат 7G-Tronic Plus. Кроме того, впервые в сегменте будет применен и новый 9-ступенчатый автомат — его предложат для переднеприводных исполнений.

В 2019 году появится полностью электрическая версия eSprinter с запасом хода более 200 км.

В Европе уже принимают заказы на новый Sprinter. В Германии, к примеру, он стоит от 19 990 евро за базовый переднеприводный вариант, а «живые» машины появятся в июне. В России же «Спринтер» стартует в сентябре, и цены назовут ближе к старту продаж.