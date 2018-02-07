Polaris — Гонки RZR SNOW CUP в Жостово

Компания Brandt , эксклюзивный дистрибьютор мототехники Polaris в России, впервые организует зимнюю гонку на мотовездеходах RZR SNOW CUP специально для всех, кто ведет активный образ жизни, любит внедорожную технику и не желает дожидаться лета. 25 января в подмосковных Мытищах по адресу деревня Жостово, ул. Центральная, д.1 (координаты 56.020939, 37.642735) пройдут заезды на льду водохранилища. Это новый формат соревнований, новые ощущения, яркие эмоции, а также скорость, азарт, кураж и желание быть первым!

Формат гонки

RZR SNOW CUP это скоростные соревнования с одновременным стартом, которые пройдут на кольцевой трассе с естественными препятствиями на льду. Экипажи соперничают попарно, задача — пересечь финишную линию первым в заезде. Протяженность трассы не более 1 км. В финале участники соревнуются в спринт–кроссе с одновременным стартом всех победителей четверть финала (4 участника).

Соревнования будут проходить на мотовездеходах SIDE-BY-SIDE. Организован только один класс SIDE-BY-SIDE OPEN, где допускаются мотовездеходы любых производителей и модификаций с объемом двигателя до 1050 см. куб., включая оборудованные турбиной. Использование шипов запрещено.

Экипаж в гонке может состоять из одного или двух человек не младше 18 лет. Наличие штурмана — на усмотрение экипажа.

Правила для участников

К участию в соревнованиях допускаются водители, имеющие:

— водительское удостоверение категории А или B,

— медицинскую страховку, страховой полис от несчастного случая (сумма страхования не менее 500 000 р., либо ДМС от 300 000 р.). При отсутствии страховки, её можно будет оформить на месте. Стоимость страхования – 2000 р. (страховка распространяется только на день соревнований).

Для участия в RZR SNOW CUP необходимо зарегистрироваться. Есть возможность оставить онлайн заявку, либо зарегистрироваться в день соревнований на месте. Стоимость участия при онлайн регистрации — 1500 р., при регистрации на месте – 3000 р. Онлайн регистрация будет активна до 22 февраля.

Победителей ждут денежные призы:

1 место – 100 000 р.

2 место – 60 000 р.

3 место – 30 000 р.

Оставляйте свои заявки, становитесь участником или приезжайте болеть за спортсменов. Всех гостей мероприятия ждет интересная развлекательная программа.

Компания Brandt рада видеть участников летних соревнований RZR CAMP, а также всех, кому не терпится погонять и просто хорошо провести выходные.