Volkswagen Amarok Dark Label доступен для заказа в России

Новый Amarok Dark Label уже доступен на официальном сайте Volkswagen Коммерческие автомобили с 6-ступенчатой механической КП или 8-ступенчатой автоматической КП.

Volkswagen объявляет о старте продаж специальной версии полюбившегося всем пикапа Amarok — Dark Label. Автомобиль дебютировал на Франкфуртском автосалоне осенью 2017 года и теперь доступен для заказа на российском рынке. Dark Label базируется на комплектации Comfortline и представлен в элегантном цвете Carbon Steel металлик с черными матовыми элементами – боковые трубы-пороги `Plus`, роллбары, лакированная решётка радиатора и эксклюзивные 18-дюймовые литые диски Rawson.

Автомобиль в черном матовом исполнении предназначен для тех, кто ценит неброский, строгий стиль, но при этом не может жертвовать преимуществами настоящего мужественного внедорожника. Изящный внешний вид автомобиля дополняют черные матовые дверные ручки, зеркала экстерьера в таком же исполнении и логотип Dark Label на нижнем пороге двери. Внутри черная обивка крыши и коврики с логотипом сохраняют преемственность дизайнерской тематике специальной версии Amarok.

Amarok Dark Label уже доступен на официальном сайте марки и предлагается с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 180 л.с. и двумя вариантами трансмиссии – с 6-ступенчатой механическая КП или 8-ступенчатой автоматической КП.

Стартовая цена Amarok Dark Label — 2 874 900 руб. (МКПП) / 2 924 700 руб. (АКПП).