Пикап Ford Ranger представлен в самой «злой» версии Raptor

Компания Ford рассекретила пикап Ranger в самой динамичной версии Raptor, как у флагманского пикапа F-150. Впрочем, младшая модель получилась весьма самостоятельной: «горячий» пикап получил компактный дизель вместо могучего V6, а американский рынок не является для него приоритетным.

Под капотом у Ranger Raptor поселился совсем новый 2-литровый битурбодизель мощностью 214 лошадиных сил с крутящим моментом 500 Нм, который работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач совместной разработки Ford и General Motors. О динамических характеристиках Raptor пока не сообщается.

В компанию к новому мотору Raptor получил длинноходную подвеску Fox, тягу Уатта, более мощные тормоза и новые 17-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной BF Goodrich. Привод у Raptor — полный, на днище появилась дополнительная защита, а дорожный просвет увеличен до 28,3 сантиметра. У системы управления полным приводом Terrain Management System появился новый особый режим Baja, как у старшего F-150 Raptor

Отличить новый Raptor от обычного Ranger будет очень просто: «горячая» версия отличается весьма агрессивным обвесом, с широкими крыльями, новыми бамперами и крупной надписью Ford на решетке радиатора.

Интересно, что выпускать новый Ford Ranger Raptor будут на заводе в Таиланде специально для рынка Австралии, где эта модель весьма популярна. Пока что самый мощный Ranger продается там в модификации Wildtrack с 3,2-литровым дизелем Duratorq мощностью 200 л.с. с крутящим моментом 470 Нм. Впрочем, на американском рынке Raptor тоже появится, причем не исключено, что с другим двигателем.