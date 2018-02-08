Компания Kia представила новый компактный кроссовер

На автомобильной выставке Auto Expo в Индии дебютировал прототип нового компактного кроссовера от Kia под названием SP Concept. До серийной версии недалеко: кроссовер должен встать на конвейер уже в 2019 году, а по технической начинке, скорее всего, окажется «родственником» Hyundai Creta.

Внешне SP Concept довольно серьезно отличается от остальных моделей Kia, выделяясь сложной светодиодной оптикой и массивными арками. Дверные ручки свойственным для концептов образом спрятаны в один уровень с кузовом. Шеф-дизайнер марки Петер Шрайер заявил, что серийная версия модели по дизайну недалеко уйдет от прототипа.

Кроссовер, дебют которого предрекает этот концепт, предназначен только для индийского рынка. Более того, с этой модели компания Kia вообще начнет продажи на рынке Индии, так что на нее возлагаются большие надежды. Корейцы уже приступили к строительству собственного завода в штате Андхра-Прадеш. Как пишет Autocar India, предприятие, рассчитанное на выпуск 300 000 автомобилей в год, обойдется компании в 1,1 миллиарда долларов.

Технических подробностей о новинке пока не сообщается, однако, вероятнее всего, новый кроссовер станет близким родтвенником Hyundai Creta, и его моторную гамму составят из бензиновых и дизельных двигателей объемом 1,4 и 1,6 литра.

SP Concept станет уже третьим по счету небольшим паркетником Kia после модели KX3 — аналога Hyundai Creta для китайского рынка, а также новейшего Stonic, адресованного в первую очередь более требовательному европейскому покупателю.