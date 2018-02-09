Toyota подготовила Tacoma, Tundra и 4Runner для тяжелого бездорожья

Компания Toyota представила обновленный автомобили из экстремальной внедорожной линейки TRD Pro, в которую входят пикапы Tacoma и Tundra, а также вседорожник 4Runner. Премьера автомобилей состоится на моторшоу в Чикаго, открывающемся 10 февраля.

Все три модели получат новые байпасные амортизаторы Fox. В них, вместо более традиционных внешних обводных трубок с перепускными клапанами, за счет которых регулируется жесткость, используется система со встроенными в корпус амортизатора трубками. В каждом из амортизаторов есть несколько перепускных зон, с помощью которых настраиваются характеристики сжатия и отбоя под разные дорожные условия. Также амортизаторы оснащены выносными резервуарами.

Сзади на Tacoma и Tundra используются специально настроенные для тяжелого бездорожья листовые рессоры, а на 4Runner – усиленные пружины TRD.

Спереди на «Тундре» в амортизаторах используются 11 перепускных зон – семь на сжатие и четыре на отбой, а сзади – 12 зон (восемь и четыре на сжатие и отбой соответственно). Спереди дорожный просвет увеличен на 51 миллиметр, а ход подвески – на 38 миллиметров. Сзади ход подвески стал больше на 51 миллиметр.

Кроме того, пикап получил 18-дюймовые диски BBS с покрышками Michelin размерности 275/65, новую решетку радиатора и капот с дополнительными воздухозаборниками, «затонированные» фонари и светодиодные противотуманки.

У пикапа Tacoma TRD Pro амортизаторы спереди имеют восемь перепускных зон, а сзади – 11. Дорожный просвет автомобиля и колея увеличены на 25 миллиметров.

Автомобиль оснащен шнорклелем, увеличенным передним стабилизатором поперечной устойчивости, усиленной защитой днища, 16-дюймовыми колесами и шинами Goodyear с боковинами, усиленными кевларом.

Амортизаторы модели 4Runner имеют семь и 11 перепускных зон спереди и сзади соответственно. Спереди дорожный просвет и ход подвески возросли на 25 миллиметров. Машина получила 17-дюймовые колеса с шинами Nitto Terra Grappler и багажник на крыше.