УАЗ представил новые спецверсии модели ПРОФИ

В рамках форума «Новая кооперация» Ульяновский автозавод представил новые спецверсии автомобилей УАЗ ПРОФИ, а также подписал трехстороннее соглашение с Центросоюзом РФ и Правительством Ульяновской области.

На форуме «Новая кооперация», который проходит 8-9 февраля в г. Ульяновске, УАЗ продемонстрировал новые спецверсии, выполненные на базе коммерческого автомобиля УАЗ ПРОФИ, предназначенные для выездной торговли и предприятий потребительской кооперации. Представленные на форуме модификации позволяют осуществлять перевозку и продажу различной продукции в отдаленных или малочисленных населенных пунктах, не имеющих стационарной торговой сети.

Автолавка на базе УАЗ ПРОФИ предназначена для перевозки и продажи продуктов питания. Автомобиль предлагается в двух версиях: с рефрижераторной установкой и без. В первом варианте УАЗ ПРОФИ оснащен двумя холодильниками и одной холодильной витриной для поддержания температурного режима в диапазоне от -7°С до +7°С. Для охлаждения холодильного оборудования используются дополнительные вентиляторы. А для удобства размещения вещей предусмотрены встроенные шкафы и полки.

Авторефрижератор на шасси УАЗ ПРОФИ — это изотермический фургон объемом 9 м³ с дополнительно установленным холодильным оборудованием, предназначенный для перевозки продуктов питания и прочих товаров, требующих поддержания температурного режима в интервале от -20°С до +50°С.

«Центросоюз РФ является одним из ключевых партнеров завода, широко эксплуатирующим автомобили УАЗ. Наша продукция пользуется высоким спросом во всех регионах, где действуют организации кооперации. Сейчас спецверсии, выполненные на базе УАЗ ПРОФИ, проходят процедуру сертификации и уже в ближайшее время будут доступны для заказа», — отметил заместитель генерального директора ООО «УАЗ» по продажам и маркетингу Сергей Травкин.

Также в рамках Форума было подписано трехстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между ООО «УАЗ», Центросоюзом РФ и правительством Ульяновской области. Свои подписи под документом поставили генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов, председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«Трехстороннее соглашение предполагает более тесное сотрудничество в рамках будущей госпрограммы по поддержке выездной торговли. Это крупный проект по организации точек для продажи фермерской продукции. Более того, предприятия кооперации смогут приобретать автомобили УАЗ на льготных условиях, в том числе по региональным программам субсидирования», — добавил Сергей Травкин.