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Foton: Акция «Автомат» по цене «механики»

В феврале 2018 года покупатели Foton Sauvana могут приобрести этот рамный внедорожник с выгодой до 235 000 рублей. В период с 5 февраля по 28 февраля 2018 года действует специальная акция на автомобили в комплектации Luxury.

Приобретая Foton Sauvana по этой акции, покупатель получает:

-​ Скидку на автомобиль в размере 75 000 рублей

-​ Скидку по системе трейд-ин в размере 75 000 рублей

-​ Выгоду по программе «Зимний пакет» до 85 000 рублей

-​ Расширенную гарантию на автомобиль сроком 7 лет или 120 000 км.

Foton Sauvana – это большой рамный внедорожник с габаритами 4830×1910×1885 мм и дорожным просветом 220 мм. Автомобиль предлагается с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности – 201 либо 217 л.с. В конструкции Sauvana используются узлы ведущих мировых производителей – автоматическая коробка передач ZF и механическая Aisin, раздаточная коробка Borg Warner с тремя режимами работы, задний мост Dana.

Начальная комплектация Basic стоимостью 1 454 990 руб. располагает богатым оснащением уже в базовой комплектации:

-​ ESC – электронная система динамической стабилизации автомобиля,

-​ HHC и HDC – системы помощи при подъеме и спуске,

-​ TPMS – система контроля давления в шинах,

-​ фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира,

-​ задние датчики парковки,

-​ электропривод и обогрев зеркал,

-​ передние и задние электростеклоподъемники,

-​ легкосплавные колёсные диски,

-​ кондиционер.

-​ аудиосистема с четырьмя динамиками, радиоприёмником, CD-проигрывателем, разъемами USB и AUX.

Комплектация Comfort за 1 494 990 рублей включает дополнительный ряд сидений, а также такие опции для безопасности и комфорта как:

-​ система бесключевого доступа и запуска двигателя,

-​ автоматическое включение фар головного света,

-​ круиз-контроль,

-​ шесть динамиков акустической системы.

Исполнение Luxury за 1 620 990 рублей – это близкий комплектации Basic уровень оснащения, но более мощный двигатель (217 л.с.), автоматическая коробка передач и несколько приятных дополнений:

-​ хромированные решетки радиатора и переднего бампера,

-​ хромированная накладка на заднем бампере,

-​ алюминиевые накладки на боковых подножках.

Топовая комплектация Foton Sauvana носит название Premium (217 л.с., АТ) и, в дополнение к опциям комплектации Comfort, имеет:

-​ хромированные решетки радиатора и переднего бампера,

-​ хромированная накладка на заднем бампере,

-​ хром-пакет,

-​ датчик дождя,

-​ климат-контролем,

​- кожаная обивка сидений,

-​ 7-дюймовый монитор мультимедийной системы с Bluetooth + SD слотом,

-​ камера заднего вида с динамической разметкой.

На все автомобили Foton Sauvana установлена система экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС».