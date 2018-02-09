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Новости   9 февраля 2018    2

Foton: Акция «Автомат» по цене «механики»

#NEWS_4X4Club \ Новости | media.club4x4.ru
Foton: Акция «Автомат» по цене «механики»

В феврале 2018 года покупатели Foton Sauvana могут приобрести этот рамный внедорожник с выгодой до 235 000 рублей. В период с 5 февраля по 28 февраля 2018 года действует специальная акция на автомобили в комплектации Luxury.

Приобретая Foton Sauvana по этой акции, покупатель получает:
-​ Скидку на автомобиль в размере 75 000 рублей
-​ Скидку по системе трейд-ин в размере 75 000 рублей
-​ Выгоду по программе «Зимний пакет» до 85 000 рублей
-​ Расширенную гарантию на автомобиль сроком 7 лет или 120 000 км.

Foton Sauvana – это большой рамный внедорожник с габаритами 4830×1910×1885 мм и дорожным просветом 220 мм. Автомобиль предлагается с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности – 201 либо 217 л.с. В конструкции Sauvana используются узлы ведущих мировых производителей – автоматическая коробка передач ZF и механическая Aisin, раздаточная коробка Borg Warner с тремя режимами работы, задний мост Dana.

Начальная комплектация Basic стоимостью 1 454 990 руб. располагает богатым оснащением уже в базовой комплектации:
-​ ESC – электронная система динамической стабилизации автомобиля,
-​ HHC и HDC – системы помощи при подъеме и спуске,
-​ TPMS – система контроля давления в шинах,
-​ фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира,
-​ задние датчики парковки,
-​ электропривод и обогрев зеркал,
-​ передние и задние электростеклоподъемники,
-​ легкосплавные колёсные диски,
-​ кондиционер.
-​ аудиосистема с четырьмя динамиками, радиоприёмником, CD-проигрывателем, разъемами USB и AUX.

Комплектация Comfort за 1 494 990 рублей включает дополнительный ряд сидений, а также такие опции для безопасности и комфорта как:
-​ система бесключевого доступа и запуска двигателя,
-​ автоматическое включение фар головного света,
-​ круиз-контроль,
-​ шесть динамиков акустической системы.

Исполнение Luxury за 1 620 990 рублей – это близкий комплектации Basic уровень оснащения, но более мощный двигатель (217 л.с.), автоматическая коробка передач и несколько приятных дополнений:
-​ хромированные решетки радиатора и переднего бампера,
-​ хромированная накладка на заднем бампере,
-​ алюминиевые накладки на боковых подножках.

Топовая комплектация Foton Sauvana носит название Premium (217 л.с., АТ) и, в дополнение к опциям комплектации Comfort, имеет:
-​ хромированные решетки радиатора и переднего бампера,
-​ хромированная накладка на заднем бампере,
-​ хром-пакет,
-​ датчик дождя,
-​ климат-контролем,
​- кожаная обивка сидений,
-​ 7-дюймовый монитор мультимедийной системы с Bluetooth + SD слотом,
-​ камера заднего вида с динамической разметкой.

На все автомобили Foton Sauvana установлена система экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС».


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