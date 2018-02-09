Шины Pirelli для самых быстрых

Компания Pirelli предлагает несколько новых вариаций шин для гоночного кроссовера Lamborghini Urus, максимальная скорость которого превышает 300 км/ч, а разгон до 100 км/ч 3,6 с. Модель P Zero обеспечивает максимальный комфорт, P Zero CORSA — спортивные качества, модель Scorpion гарантирует отличную управляемость и контроль как на трассе, так и на бездорожье. Шины Scorpion представлены в летней, зимней и всесезонной версиях, все покрышки доступны в типоразмерах от 21 до 23 дюймов. Отталкиваясь от стиля вождения и выбранного режима настройки трансмиссии автомобиля, итальянская компания предлагает водителям Urus модели сразу из трёх семейств продуктов, соответствующих трём разным характерам.

Одной из самых важных задач для инженеров Pirelli в работе с Urus было создание универсального решения для удовлетворения противоречивых требований, таких как отличное сцепление на трассе и на снегу, устойчивость к повреждениям на бездорожье и сопротивление износу. Pirelli разработала шины, с одной стороны, для экстремальных скоростей на гоночном треке, с другой — универсальные, одинаково справляющиеся со снегом или гравием. Всё это без ущерба для комфорта при вождении и с учётом индивидуальных запросов водителя.

Особое внимание при создании новых шин Pirelli было уделено составу резины и дизайну рисунка протектора. Рисунки протекторов всех моделей разработаны для обеспечения максимального сцепления, оптимальной манёвренности с учётом быстро меняющихся дорожных условий.