Мировая премьера нового Volkswagen Touareg

Жизненный цикл стремительно устаревающего «Туарега» нынешнего поколения, наконец, подошел к концу. Компания Volkswagen точный день и место презентации абсолютно нового поколения вседорожника.

Представители немецкой марки Volkswagen официально анонсировали дату мировой премьеры Touareg нового поколения. Согласно релизу компании, дебют нового Touareg состоится 23 марта на автосалоне в Пекине. Тогда же будут раскрыты все подробности о новинке.

Премиальный внедорожник будет построен на платформе MLB-Evo, которая лежит в основе моделей Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Новый «Туарег» унаследует дизайн концепта VW T-Prime GTE и в целом станет более премиальным и технологичным, что позволит ему легко переманить часть покупателей Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Volvo XC90.

Моторная гамма VW Touareg будет состоять из 2- и 3-литровых турбомоторов семейства TSI и TDI, а также гибридной бензин-электрической версии GTE.

В России новый «Туарег» теоретически может появиться уже в конце 2018 года. Его рублевый ценник, почти наверняка, вырастет вместе с уровнем отделки и оснащения. Тем более что в более бюджетной категории скоро будет представлен 7-местный кроссовер Volkswagen Terramont.