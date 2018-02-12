Выставка «Выстрел 2018» отгремела в Сокольниках

Вот и подошла к концу выставка «Выстрел 2018»! В Сокольниках было по-настоящему громко, ведь в одном месте собрались все, кто так или иначе связан с увлекательным процессом стрельбы.

Выставка проходила при информационной поддержке журнала «Клуб 4х4» и объединила более 40 участников, которые привлекли внимание более 4000 посетителей. Ничто так не завораживает, как возможность подержать в руках оружие и попробовать самому поразить цель. Поэтому каждый стенд выставки пользовался особой популярностью, вызывая бурные эмоции у посетителей.

Наибольшим интересом пользовались всевозможные тиры: круговой, линейный, дуэльный, лазерный биатлон, стрельба из лука и арбалета от соответствующих федераций, метание ножей — никто не остался без внимания! На сцене «Выстрела» происходило множество активностей и общение с профессионалами своего дела. Было взято интервью у мастера спорта, члена сборной России, многократной чемпионки и призера соревнований по практической стрельбе Анастасии Черненко, Михаил Неструев рассказал о том, как добиться звания Олимпийского чемпиона по стрельбе из малокалиберного пистолета, а Сальник Олег разъяснил для всех, что такое практическая стрельба.

Проводились мастер-классы по стрельбе из арбалета, аукционы стрелкового оружия и конкурсы от ведущих игроков стрелкового сообщества. Посетители смогли познакомиться с ведущими производителями и продавцами стрелкового оборудования, и их продукцией.

Выставка объединила в себе разные времена и эпохи. Увидев своими глазами различные оружейные экспонаты из коллекции Иосифа Ботерашвили, взяв их в руки, посетители могли беспрепятственно представить себя участником былых боевых событий, а презентация Ассоциации Дульнозарядного оружия РФ вдохновила на возрождение исторически значимого вида стрельбы.

На выставке также можно было перенестись на Дикий Запад, познакомившись с настоящим ковбоем или проверить свои знания по выживанию в экстремальной ситуации в одном из проводимых мастер-классов.

Собрав весь мир стрельбы под одной крышей, «Выстрел 2018» показал, что стрельба – это ни что иное как искусство, в каком бы виде оно не было представлено. Сочетание соблюдения техники безопасности и неподдельного азарта создают по-настоящему непередаваемые ощущения силы и уверенности в процессе стрельбы. Каждый должен хоть раз попробовать на себе роль стрелка, чтобы вновь и вновь одерживать победы и поражать самые сложные цели.

Надеемся выставка «Выстрел» станет для вас хорошей ежегодной традицией. Ждите приглашения вновь стать частью необычного стрелкового мира!