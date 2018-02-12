Range Rover забрался на гору Тяньмэнь в Китае

99 головокружительных поворотов и 999 массивных ступеней не остановили обновленный Range Rover Sport с подзаряжаемым гибридным двигателем от покорения одного из самых знаменитых памятников Китая. Динамичный внедорожник стал первым автомобилем, который забрался к природному комплексу Небесных Врат.

Испытание началось у подножия известной горной дороги Тяньмэнь длиной в 11,3 км (также известной как Дорога дракона). За рулем гибридного Range Rover Sport был пилот команды Panasonic Jaguar Racing Хо-Пин Тун (Ho-Pin Tung). На протяжении поездки во всей красе себя продемонстрировала система Terrain Response 2, работающая в динамическом режиме.

На финальном отрезке трассы гонщик Formula E настроил систему Terrain Response 2, чтобы легко пройти вторую часть испытания: покорить 45-градусную лестницу из 999 ступеней, ведущую к легендарным Небесным Вратам. На протяжении этого этапа автомобиль использовал уникальную комбинацию мощности бензинового двигателя Ingenium и тягу электрической силовой установки.

Хо-Пин Тун: «Я участвовал в заездах Formula E и Formula 1, а также победил в гонке 24 часа Ле-Мана, но это было без сомнения одно из самых сложных испытаний моих профессиональных навыков. Подзаряжаемый гибрид Range Rover Sport великолепно показал себя, и я был полностью уверен в его возможностях как на горной дороге, так и на лестнице, ведущей к Небесным Вратам».

Новый подзаряжаемый гибридный двигатель позволяет Range Rover Sport проехать до 50 км только на электрической тяге. Тем не менее, Хо-Пин Тун использовал усовершенствованный 300-сильный бензиновый двигатель Ingenium и электромотор мощностью 116 л.с., чтобы быстрее преодолеть участок трассы, пролегающий по горному серпантину. Динамичный внедорожник продемонстрировал бескомпромиссное сцепление с дорогой, взбираясь по крутым отвесам по пути к природному заповеднику.

Фил Джонс (Phil Jones), эксперт Land Rover Experience: «Это было самое трудное испытание для Range Rover Sport на моей памяти. До того, как мы достигли цели, мы даже не были до конца уверены в успехе. Но дойдя до вершины, мы доказали феноменальные возможности подзаряжаемого гибрида Range Rover Sport, а также закрепили за автомобилем звание первого внедорожника, забравшегося так далеко».

Dragon Challenge – одно из заключительных испытаний в серии приключений, которые совершил Range Rover Sport после премьеры версии с подзаряжаемым гибридным двигателем. Первым была водная гонка против двукратной чемпионки мира по плаванию Кери-Энн Пэйн (Keri-anne Payne) и атлета Росса Эджли (Ross Edgley), которая прошла в британском Девоне.

Среди предыдущих достижений автомобиля есть подъем на рекордную высоту по горной вершине Пайкс-Пик в США, пересечение «Пустого квадрата» пустыни Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове и грандиозный спуск длиной в 2 170 м по знаменитой трассе Инферно на горнолыжном курорте Мюррен.