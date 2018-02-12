В России «прокачали» кроссовер Lamborghini, которого ещё нет

Первый в истории Lamborghini кроссовер появится на российских дорогах не раньше лета, но московское тюнинг-ателье Top Car уже разработало для него свой вариант обвеса

Москвичи всегда славились своей оперативностью, и нередко представляют тюнинг-пакеты ещё до того, как та или иная модель появляется в продаже. Причем часто опережают даже именитые немецкие тюнинг-ателье. Вот и в случае с Lamborghini Urus, московские мастера сработали оперативно и первыми в мире представили обвес для итальянской новинки. Причем, если судить по эскизам, обвес от ателье TopCar будет выглядеть очень броско и эффектно. Незамеченным такой автомобиль не сможет остаться просто по определению.

Машина получила новые передний бампер и капот с развитыми воздуховодами, задний бампер с диффузором, пороги и спойлер над пятой дверью. Также клиентам будут предложены и два вида выхлопных патрубков — круглые и прямоугольные. К сожалению, москвичи пока не предоставили эскизы интерьера, но волноваться на сей счет не стоит — интерьерщики Top Car давно зарекомендовали себя настоящими профессионалами, и можно не сомневаться, что салон Lamborghini Urus будет не менее ярким и самобытным, чем экстерьер.

Также пока нет никакой информации о «прокачке» двигателя, хотя вряд ли штатный силовой агрегат в этом сильно нуждается. Потенциал 650-сильной (850 Н∙м) четырехлитровой «твин-турбовосьмерки» наверняка удовлетворит любого владельца, даже помешанного на стрит-рейсинге. Стоит напомнить, что Lamborghini Urus будет самым быстрым из серийно выпускающихся кроссоверов: на покорение первой сотни машина тратит 3,6 с, второй — 12,8 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

В России цены на Lamborghini Urus будут начинаться от 15 200 000 рублей.