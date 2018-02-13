Полевой выход Momentum Fieldwalker

Канадская часовая компания Momentum by St. Moritz создала новую модель автоматических полевых часов Fieldwalker. Корпус часов диаметром 44 мм изготовлен из усиленной стали 316L. Заводная головка для удобства и лучшей защиты смещена на 4 часа и завинчивается по резьбе. Циферблат легко читается и закрыт куполообразным сапфировым стеклом. Контрастные белые цифры на чёрном фоне, также как и стрелки, покрыты светящейся синей и зелёной суперлюминовой краской для контроля времени в темноте. Дизайн циферблата выполнен в стилистике часов для авиаторов. За работой японского механизма можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку. Часы проверены на погружение под воду до глубины 200 м. Fieldwalker – мужские наручные часы, которые предназначены для любителей активного образа жизни. Легкие, практичные и простые, они одинаково хорошо пригодятся и в офисе, и в путешествии, и в спортзале.